Что ждет Родину-мать и памятник Щорсу: в УИНП высказались о декоммунизации в Киеве

Руководитель УНИП отметил, что они остаются главными претендентами на декоммунизацию в столице.

Мост Патона

Говоря о символике СССР на мосту Патона, Дробович обратил внимание на проведение масштабного ремонта и реконструкции этого важного путепровода.

"Я надеюсь, что в ближайшие месяцы во время реконструкции гербы будут демонтированы и переданы в музеи", - сказал ученый.

Дробович добавил, что готов даже забрать их в Институт нацпамяти на хранение, "только бы закон был соблюден".

По его словам, УИНП уже проводил беседу с руководством Управления наследием, чтобы выяснить балансодержателя моста - месяц назад было послано обращение, и теперь нужно дождаться ответа.

Мост Патона в Киеве был введен в эксплуатацию в 1953 году. Сейчас его ремонтируют и обновляют (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Родина-мать

Комментируя ситуацию с монументом Родина-мать, и как будут решать вопрос с коммунистической символикой на щите памятника, Дробович отметил, что необходимо решение правительства или министерства культуры.

Директор УИНП объяснил, что до тех пор что-либо говорить о демонтаже советского герба - преждевременно.

Дробович добавил, что после решения центральных органов власти нужно будет разрабатывать проект, а на это еще потребуется раздобыть средства.

Родину-мать в Киеве в последние годы украшают маковым венком ко Дню памяти и примирения (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Памятник Щорсу

Директор Института нацпамяти рассказал, что памятник красному командиру в Киеве готовы забрать в музей под Сумами. Дело о перевозке только нужно согласовать с министерством культуры.

"Мы проведем консультации с Минкультом о разработке разрешения на перемещение, останется только найти, кто его перевезет", - говорит Дробович.

Также ученый отметил, что ранее возникала проблема из-за того, что часть активистов настаивала на исключении этого памятника из реестра и демонтаже. Но глава УИНП переговорил с руководством музея в Сумской области "Парк советского периода", и получил согласие на размещение объекта там.

Памятник Николаю Щорсу в Киеве обнесли конструкцией с полотном в виде флага Украины несколько лет назад (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)