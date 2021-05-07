Що чекає Батьківщину-матір і пам'ятник Щорсу: в УІНП висловилися про декомунізацію в Києві

Керівник УНІП зазначив, що вони залишаються головними претендентами на декомунізацію в столиці.

Міст Патона

Говорячи про символіку СРСР на мосту Патона, Дробович звернув увагу на проведення масштабного ремонту та реконструкції цього важливого шляхопроводу.

"Я сподіваюся, що в найближчі місяці під час реконструкції герби будуть демонтовані та передані в музеї", - сказав науковець.

Дробович додав, що готовий навіть забрати їх в Інститут нацпам'яті на зберігання, "тільки б закон був дотриманий".

За його словами, УІНП вже проводив бесіду з керівництвом управління спадщиною, щоб з'ясувати балансоутримувача моста - місяць тому було надіслано звернення, і тепер потрібно дочекатися відповіді.

Міст Патона в Києві був введений в експлуатацію в 1953 році. Зараз його ремонтують і оновлюють (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Батьківщина-матір

Коментуючи ситуацію з монументом Батьківщина-матір, і як будуть розв'язувати питання з комуністичною символікою на щиті пам'ятника, Дробович зазначив, що необхідне рішення уряду або міністерства культури.

Директор УІНП пояснив, що доти щось говорити про демонтаж радянського герба - передчасно.

Дробович додав, що після рішення центральних органів влади потрібно буде розробляти проект, а на це ще потрібно роздобути кошти.

Батьківщину-матір у Києві останніми роками прикрашають маковим вінком до Дня пам'яті та примирення (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Пам'ятник Щорсу

Директор Інституту нацпам'яті розповів, що пам'ятник червоному командиру в Києві готові забрати в музей під Сумами. Справу про перевезення тільки потрібно узгодити з Міністерством культури.

"Ми проведемо консультації з Мінкультом про розробку дозволу на переміщення, залишиться тільки знайти, хто його перевезе", - говорить Дробович.

Також вчений зазначив, що раніше виникала проблема через те, що частина активістів наполягала на виключенні цього пам'ятника з реєстру і демонтажі. Але глава УІНП переговорив з керівництвом музею в Сумській області "Парк радянського періоду", і отримав згоду на розміщення об'єкта там.

Пам'ятник Миколі Щорсу в Києві обнесли конструкцією з полотном у вигляді прапора України кілька років тому (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)