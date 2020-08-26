Ждали, чтобы Зеленский ударил по мячу: матч Кубка Украины задержали на 50 минут (видео)

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

У Зеленского рассказали, почему президент опоздал на открытие матча

Владимир Зеленский открыл матч первого предварительного раунда Кубка Украины "Кривбасс" - "Черкащина", из-за чего игру задержали на 50 минут. Так, глава государства должен был выступить с речью перед соревнованием, и получил право первого удара по мячу, но вовремя прибыть не смог.

Как выяснилось, график Зеленского претерпел изменения из-за срочного разговора с госсекретарем США. Об этом 26 августа рассказали в Офисе президента Украины в Facebook.

Отмечается, что беседа с Майком Помпео состоялась в аэропорту Кривого Рога сразу по прибытии туда президента Украины.

"Стороны обсудили широкий круг вопросов, важных как с точки зрения межгосударственных отношений, так и с точки зрения развития ситуации в нашей части Европы. Также Майк Помпео поздравил Украину и весь украинский народ с 29-й годовщиной независимости", - говорится в заявлении.

Именно это и обусловило опоздание Зеленского на футбольный стадион "Горняк", где после возрождения играл свой первый матч ФК "Кривбасс".

В Офисе президента призвали отнестись к подобной задержке с пониманием.

Как пишет издание "Трибуна", в итоге глава государства отказался от речи, но сделал первый удар по мячу.

По информации украинского журналиста Алексея Мандзия, на стадион до приезда Зеленского не пускали болельщиков.

Президент "Кривбасса" Константин Караманиц сообщал, что встреча должна пройти со зрителями - до 25% от имеющихся мест на стадионе.

Видео: Зеленский открыл футбольный матч Кубка Украины с опозданием в 50 минут

Как сообщалось, что в Днепре Зеленский в маске заглянул в МакДональдс и "отличился" вопросом о гамбургере.

Ранее в сети появилось видео, как Зеленский бурно реагирует на гол в ворота "Динамо".