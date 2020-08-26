Чекали, щоб Зеленський вдарив по м'ячу: матч Кубку України затримали на 50 хвилин (відео)

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

У Зеленського розповіли, чому президент запізнився на відкриття матчу

Володимир Зеленський відкрив матч першого попереднього раунду Кубку України "Кривбас" - "Черкащина", через що гру було затримано на 50 хвилин. Так, глава держави мав виступити з промовою перед змаганням, і отримав право першого удару по м'ячу, але вчасно прибути не зміг.

Як з'ясувалося, графік Зеленського зазнав змін через термінову розмову з держсекретарем США. Про це 26 серпня розповіли в Офісі президента України в Facebook.

Зазначається, що бесіда з Майком Помпео відбулася в аеропорту Кривого Рогу відразу після прибуття туди президента України.

"Сторони обговорили широке коло питань, важливих як з точки зору міждержавних відносин, так і з огляду на розвиток ситуації у нашій частині Європи.Також Майк Помпео привітав Україну та весь український народ з 29-ю річницею незалежності", - йдеться в заяві.

Саме це і зумовило запізнення Зеленського на футбольний стадіон "Гірник", де після відродження грав свій перший матч ФК "Кривбас".

В Офісі президента закликали поставитися до такої затримки з розумінням.

Як пише видання "Трибуна", в результаті глава держави відмовився від промови, але зробив перший удар по м'ячу.

За інформацією українського журналіста Олексія Мандзія, на стадіон до приїзду Зеленського не пускали вболівальників.

Президент "Кривбасу" Костянтин Караманиць повідомляв, що зустріч повинна пройти з глядачами - до 25% від наявних місць на стадіоні.

Відео: Зеленський відкрив футбольний матч Кубка України з запізненням на 50 хвилин

Як повідомлялося, що в Дніпрі Зеленський в масці заглянув в МакДональдс і "відзначився" питанням про гамбургер.

Раніше в мережі з'явилося відео, як Зеленський бурхливо реагує на гол у ворота "Динамо".