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Без сыра - это гамбургер? Зеленский в маске заглянул в МакДональдс (видео)

Среда 26 августа 2020 15:50
Без сыра - это гамбургер? Зеленский в маске заглянул в МакДональдс (видео)
Зеленский в Днепре зашел в МакДональдз (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Владимир Зеленский посетил ресторан быстрого питания МакДональдз и заказал там еду

Владимир Зеленский во время рабочего визита в Днепропетровскую область решил зайти в МакДональдс и заказать еду для себя и своих спутников.

Президент зашел, как и положено, в маске, заказал наггетсы, несколько видов соусов, бургеры, картофель фри, напитки.

Вместе с Зеленским МакДональдс в Днепре посетили глава Офиса президента Андрей Ермак, заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко, глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, телохранители - всего шесть человек.

Ермак уточнил у кассира "Без сыра - это гамбургер?", но Зеленский ответил главе ОП "Да" вместо работницы ресторана.

Владимир Зеленский зашел в МакДональдс перекусить (видео: YouTube)

Когда компания уже собиралась сесть за стол, к ним подошел посетитель и попросил сделать фото с его дочерью. Президент был не против.

Без сыра - это гамбургер? Зеленский в маске заглянул в МакДональдс (видео)

Зеленский в МакДональдсе Днепра сфотографировался с девочкой (скрин видео)

Отметим, что Владимир Зеленский не раз говорил, что в последнее время отдает предпочтение здоровой еде. Но иногда может побаловать себя фастфудом. Последнее его публичное появление в МакДональдсе было еще в ноябре 2019-го. Тогда он за рулем Tesla заказал кофе в ресторане быстрого питания.

Ранее мы писали также, что Владимира Зеленского заметили в мясном отделе супермаркета после велопрогулки.

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