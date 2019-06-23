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Жару разбавят ливни и грозы: каким областям "повезет"

STYLERЖизнь    23.06.2019 - 07:16
Жару разбавят ливни и грозы: каким областям "повезет"
Фото: коллаж РБК-Украина

Погода 23 июня принесет сильную жару до +34

Погода в Украине в воскресенье, 23 июня, будет очень жаркая, почти везде столбики термометров покажут свыше +30 градусов, только в западных областях температура воздуха прогнозируется ниже, что связано со значительными осадками в этих регионах, рассказали синоптики, передает Gismeteo. 

На Западе местами кратковременные дожди перейдут в сильные ливни с грозами.

На остальной части Украины будет солнечно и без осадков.

Температура воздуха в западных областях составит в дневное время от +23 до +26 градусов, в темное время суток термометры покажут около +18... +19 градусов.

На Севере и в Центре днем столбики термометров будут показывать от +29 до +33 градусов, ночью прогнозируется от +20 до +24 градусов. 

Жару разбавят ливни и грозы: каким областям &quot;повезет&quot;

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В восточных регионах температура воздуха днем составит от +28 и аж до +34 градусов, в ночное время будет от +21 до +24 градусов. 

В южных областях днем термометры покажут от +29 до +33 градусов, ночью прогнозируется около +23...+24 градусов. 

В столице в воскресенье температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +21...+32 градусов. В Киеве будет сухо и солнечно.

Сила ветра составит от 5 до 11 метров в секудну. Геомагнитная обстановка будет спокойной.

Жару разбавят ливни и грозы: каким областям &quot;повезет&quot;

Иллюстративное фото (500px.com Vladimir Zhoga)

Как сообщалось ранее, известный синоптик Наталка Диденко пообещала спад жары в Украине уже с 26 июня. По ее прогнозу, воздух посвежеет до +23... +29 градусов. 

Также мы писали о том, что синоптики дали опасный прогноз погоды на июль.

Напомним, что в "Укрэнерго" предупредили украинцев о возможной чрезвычайной ситуации в энергосистеме из-за жары, что может привести к отключениям электроэнергии. 

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