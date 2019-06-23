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Спеку розбавлять зливи та грози: яким областях "пощастить"

STYLERЖиття    23.06.2019 - 07:16
Спеку розбавлять зливи та грози: яким областях "пощастить"
Фото: колаж РБК-Україна

Погода 23 червня принесе сильну спеку до +34

Погода в Україні у неділю, 23 червня, буде дуже спекотна, майже скрізь стовпчики термометрів покажуть понад +30 градусів, лише в західних областях температура повітря прогнозується нижче, що пов'язано зі значними опадами у цих регіонах, розповіли синоптики, передає Gismeteo.

На Заході місцями короткочасні дощі перейдуть у сильні зливи із грозами.

На решті частини України буде сонячно і без опадів.

Температура повітря в західних областях становитиме вдень від +23 до +26 градусів, у темний час доби термометри покажуть близько +18... +19 градусів.

На Півночі та у Центрі вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +29 до +33 градусів, вночі прогнозується від +20 до +24 градусів.

Спеку розбавлять зливи та грози: яким областях &quot;пощастить&quot;

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У східних регіонах температура повітря вдень становитиме від +28 і аж до +34 градусів, у нічний час буде від +21 до +24 градусів.

У південних областях вдень термометри покажуть від +29 до +33 градусів, вночі прогнозується близько +23...+24 градусів.

У столиці в неділю температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +21...+32 градусів. У Києві буде сухо і сонячно.

Сила вітру складе від 5 до 11 метрів на секудну. Геомагнітна обстановка буде спокійною.

Спеку розбавлять зливи та грози: яким областях &quot;пощастить&quot;

Ілюстративне фото (500px.com Vladimir Zhoga)

Як повідомлялося раніше, відомий синоптик Наталка Діденко пообіцяла спад спеки в Україні вже від 26 червня. За її прогнозом, повітря посвіжішає до +23... +29 градусів.

Також ми писали про те, що синоптики дали небезпечний прогноз погоди на липень.

Нагадаємо, що в "Укренерго" попередили українців про можливість надзвичайної ситуації в енергосистемі через спеку, що може призвести до відключень електроенергії.

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