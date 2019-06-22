Когда спадет немилосердная жара: синоптик воодушевила прогнозом

Иллюстративное фото: Жара (GettyImages)

Температура воздуха 23 июня будет еще за +30 градусов

Погода в Украине в воскресенье, 23 июня, будет очень жаркая, а дожди с грозами пройдут только на Западе, в Винницкой области и местами в северных регионах. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на остальной территории страны сохранится сухая погода.

Впрочем, киевлянам поздно вечером также стоит ожидать дождь с грозой. Температура воздуха в столице будет выше отметки в +30 градусов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Так, жара в Украине перекочует с субботы на воскресенье.

Синоптик рассказала, когда наконец в нашей стране температура воздуха начнет снижаться. Уже со среды, 26 июня, воздух посвежеет до +23... +29 градусов.

Жаркая атмосферная масса перенесется в страны Западной, Центральной и Южной Европы.

"Кто в Париж, Берлин и т.д. на экскурсию - купите огромные голливудские шляпы", - отметила Диденко.

По ее словам, нынешние "немилосердные +30... +36 градусов" уйдут из Украины и охватят Францию, Германию, "ну и все, что вы видите на карте насыщенного бордового и сиреневого цветов".

Фото: facebook.com/tala.didenko

Также синоптик предупредила, что охлаждение воздушной массы на следующей неделе принесет определенные колебания организму человека.

Как сообщалось ранее, недавно синоптики дали опасный прогноз погоды на июль.

Добавим также, что ранее известный синоптик Наталка Диденко рассказала, когда украинцам стоит надеяться на долгожданную прохладу.