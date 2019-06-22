ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине из-за жары возможно временное отключение электроэнергии

Новости » Общество    22.06.2019 - 13:04
В Украине из-за жары возможно временное отключение электроэнергии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из-за вывода энергоблоков ТЭС в аварийный ремонт и сильной нагрузки на системы может произойти чрезвычайная ситуация

Национальная компания "Укрэнерго" сообщила, что из-за жары в Украине возможно возникновение чрезвычайной ситуации в энергосистеме, что может привести к отключениям электроэнергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укренерго".

В "Укрэнерго" рассказали, что за последние две недели в Украине были зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик мощности потребления составил 17935 МВт.

Также они сообщили, что в энергосистеме Украины отсутствуют нормативные резервы мощности на энергоблоках. В настоящее время 7 блоков ТЭС находятся вне резерва из-за отсутствия угля. Только за 10 дней жары запас угля на ТЭС уменьшился почти на 10%.

"Ситуация усугубляется выводом в аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС", - заявили в "Укрэнерго".

Они отметили, что при дальнейшем повышении температуры и при выводе блоков ТЭС в аварийный ремонт может сложиться чрезвычайная ситуация.

"Это значит, что в Укрэнерго не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме. В таких случаях Укрэнерго может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы", - рассказали в компании.

Ранее РБК-Украина сообщало, что синоптик предупредила о сильную жару на выходных. Погода на выходных ожидается преимущественно сухой, впрочем, в западной части страны ожидается кратковременные дожди с грозами, также осадки возможны в Винницкой и Житомирской областях.

Жара в Украине до конца недели только усилится Синоптик предупредила о жарких выходных в Украине
Новости Украины жараЭлектроэнергия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь