Жарить больше не нужно: готовим вкуснейшие кабачки по-корейски

Кабачки летом - один из любимейших овощей. Из них можно готовить буквально все - от блинчиков до супов. Мы же предлагаем вам попробовать приготовить самые настоящие кабачки по-корейски.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Натрите кабачки и морковь на терке для корейской морковки.
Измельчите чеснок. Добавьте чеснок к моркови и кабачкам. Добавьте кориандр, черный молотый перец, острый перец, соль и сахар.
Хорошо разогрейте растительное масло, вылейте масло на специи, так специи лучше раскроют свой аромат.
Накройте контейнер крышкой и поставьте в холодильник минимум на 2 часа. Чем дольше кабачки маринуются, тем вкуснее получаются.
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