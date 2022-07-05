UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жарить больше не нужно: готовим вкуснейшие кабачки по-корейски

Скрин: Как приготовить кабачки по-корейски
Автор: Светлана Мащенко

Кабачки летом - один из любимейших овощей. Из них можно готовить буквально все - от блинчиков до супов. Мы же предлагаем вам попробовать приготовить самые настоящие кабачки по-корейски.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Кабачки молодые - 500 г (2 небольших кабачка)
  • Морковь - 200 г
  • Чеснок - 5 зубчиков
  • Кориандр - 1 ч. л.
  • Черный молотый перец - 1 ч. л.
  • Острый перец - по вкусу
  • Растительное масло - 50 г
  • Соль - 1 ч. л. без горки
  • Сахар - 2 ч. л.
  • Уксус 9% - 2 ч. л. (по желанию)

Пошаговое приготовление

Натрите кабачки и морковь на терке для корейской морковки.

Измельчите чеснок. Добавьте чеснок к моркови и кабачкам. Добавьте кориандр, черный молотый перец, острый перец, соль и сахар.

Хорошо разогрейте растительное масло, вылейте масло на специи, так специи лучше раскроют свой аромат.

Накройте контейнер крышкой и поставьте в холодильник минимум на 2 часа. Чем дольше кабачки маринуются, тем вкуснее получаются.

Ранее кулинар рассказала, как приготовить сочные чебуреки из кабачков.

Также мы писали, как приготовить бюджетную вкуснятину из кабачков,

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт