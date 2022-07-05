Смажити більше не потрібно: готуємо смачні кабачки по-корейськи

Кабачки влітку - один з найулюбленіших овочів. З них можна готувати буквально все - від млинців до супів. Ми ж пропонуємо вам спробувати приготувати справжнісінькі кабачки по-корейськи.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Натріть кабачки і моркву на тертці для корейської моркви.
Подрібніть часник. Додайте часник до моркви і кабачків. Додайте коріандр, чорний мелений перець, гострий перець, сіль і цукор.
Добре розігрійте рослинну олію, вилийте її на спеції, так спеції краще розкриють свій аромат.
Накрийте контейнер кришкою і поставте в холодильник мінімум на 2 години. Чим довше кабачки маринуються, тим смачніше виходять.
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