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Смажити більше не потрібно: готуємо смачні кабачки по-корейськи

Скрін: як приготувати кабачки по-корейськи
Автор: Світлана Мащенко

Кабачки влітку - один з найулюбленіших овочів. З них можна готувати буквально все - від млинців до супів. Ми ж пропонуємо вам спробувати приготувати справжнісінькі кабачки по-корейськи.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Кабачки молоді - 500 г (2 невеликих кабачка)
  • Морква - 200 г
  • Часник - 5 зубчиків
  • Коріандр - 1 ч. л.
  • Чорний мелений перець - 1 ч. л.
  • Гострий перець - за смаком
  • Рослинна олія - 50 г
  • Сіль - 1 ч. л. без гірки
  • Цукор - 2 ч. л.
  • Оцет 9% - 2 ч. л. (за бажанням)

Покрокове приготування

Натріть кабачки і моркву на тертці для корейської моркви.

Подрібніть часник. Додайте часник до моркви і кабачків. Додайте коріандр, чорний мелений перець, гострий перець, сіль і цукор.

Добре розігрійте рослинну олію, вилийте її на спеції, так спеції краще розкриють свій аромат.

Накрийте контейнер кришкою і поставте в холодильник мінімум на 2 години. Чим довше кабачки маринуються, тим смачніше виходять.

Раніше кулінар розповіла, як приготувати соковиті чебуреки з кабачків.

Також ми писали, як приготувати бюджетну смакоту з кабачків,

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