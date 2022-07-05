Жарить больше не нужно: готовим вкуснейшие кабачки по-корейски

Кабачки летом - один из любимейших овощей. Из них можно готовить буквально все - от блинчиков до супов. Мы же предлагаем вам попробовать приготовить самые настоящие кабачки по-корейски.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.