ru ua
Вт, 05 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Жарить больше не нужно: готовим вкуснейшие кабачки по-корейски

Новина українською →
Вторник 05 июля 2022 08:14
Жарить больше не нужно: готовим вкуснейшие кабачки по-корейски Скрин: Как приготовить кабачки по-корейски
Автор: Светлана Мащенко

Кабачки летом - один из любимейших овощей. Из них можно готовить буквально все - от блинчиков до супов. Мы же предлагаем вам попробовать приготовить самые настоящие кабачки по-корейски.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Кабачки молодые - 500 г (2 небольших кабачка)
  • Морковь - 200 г
  • Чеснок - 5 зубчиков
  • Кориандр - 1 ч. л.
  • Черный молотый перец - 1 ч. л.
  • Острый перец - по вкусу
  • Растительное масло - 50 г
  • Соль - 1 ч. л. без горки
  • Сахар - 2 ч. л.
  • Уксус 9% - 2 ч. л. (по желанию)

Пошаговое приготовление

Натрите кабачки и морковь на терке для корейской морковки.

Измельчите чеснок. Добавьте чеснок к моркови и кабачкам. Добавьте кориандр, черный молотый перец, острый перец, соль и сахар.

Хорошо разогрейте растительное масло, вылейте масло на специи, так специи лучше раскроют свой аромат.

Накройте контейнер крышкой и поставьте в холодильник минимум на 2 часа. Чем дольше кабачки маринуются, тем вкуснее получаются.

Ранее кулинар рассказала, как приготовить сочные чебуреки из кабачков.

Также мы писали, как приготовить бюджетную вкуснятину из кабачков,

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь