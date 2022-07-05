Смажити більше не потрібно: готуємо смачні кабачки по-корейськи

Кабачки влітку - один з найулюбленіших овочів. З них можна готувати буквально все - від млинців до супів. Ми ж пропонуємо вам спробувати приготувати справжнісінькі кабачки по-корейськи.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.