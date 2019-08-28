Жара не отступает: где температура воздуха превысит +30 градусов

Погода в Украине (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в большинстве регионов страны ожидается жаркая и сухая

Погода в Украине не сдает летних позиций и в четверг, 29 августа, во многих областях ожидается жаркая сухая погода. Местами столбики термометров превысят отметку в +30 градусов.

Погода на востоке Украины будет солнечная и сухая. Ночью температура воздуха опустится до +9 +14 градусов, днем также станет прохладнее, от +22 до +26 градусов, в Луганской и Донецкой областях +21 +24 градуса.

В южных областях осадки не прогнозируются, погода будет солнечной и жаркой. Ночью в регионе +18 +21 градус, днем воздух нагреется до +29 +31 градуса. В Крыму без осадков, солнечно. Ночью +19 +21 градус, днем +28 +30 градусов.

На севере Украины будет немного прохладнее, однако без осадков и солнечно. Ночная температура в регионе составит +11 +13 градусов, днем ожидается от +23 до +25 градусов.

В западных областях ожидается жаркая и сухая погода, без осадков. Ночью от +14 до +16 градусов, днем столбики термометров покажут +29 +31 градус.

В центральной части страны сухо и солнечно. Ночью +13 +15 градусов, днем ожидается от +25 до +27 градусов.

В Киеве 29 августа будет тепло, солнечно и сухо. Ночная температура воздуха составит +13 +15 градусов, днем воздух прогреется до +24 +26 градусов.

Погода в Украине 29 августа

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик рассказала, какая погода будет в Украине на День Знаний.

А также рассказывали о том, что в Украину в ближайшие дни придет резкое похолодание и назвали области, которым не повезет.