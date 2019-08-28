В Украину в четверг придет похолодание, температура снизится до +20

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ночью местами температура воздуха упадет до +7

Погода в Украине в четверг, 29 августа, снизится до +20 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Украинского гидрометцентра.

При этом ночью температура воздуха в восточных и Сумской областях будет на уровне +7 +12 градусов.

"29 августа в Украине без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в восточных и Сумской областях 7-12 градусов, днем ​​20-25, на остальной территории ночью 11-16 градусов, на побережье морей до 22 градусов, днем ​​23-28 градусов, на западе и юге страны местами до 32 градусов", - говорится в сообщении.

Напомним, погода в Украине на выходных ожидается жаркая. Синоптик Наталья Диденко подчеркнула, что осадков не стоит ожидать раньше 7 сентября.

"На выходных, на границе лета и осени, 31 августа -1 сентября, температура воздуха повысится снова до жары практически везде в Украине. По предварительным прогнозам, первый дождь замаячит нам 7 сентября, только в следующую, не в ближайшую, субботу!" - написала синоптик.

Как писало РБК-Украина, Диденко предупреждала, что погода в Украине будет жаркой, однако 29 августа ожидается похолодание. В частности, холодный атмосферный фронт в четверг коснется северо-восточной части Украины. "Везде в Украине 29 августа будет сухо и солнечно. Однако вот север и восток Украины почувствуют этот порыв свежего воздуха - столбики термометров опустятся до +22 +26 градусов, а местами в Сумской и Харьковской областях даже до 20 градусов", - отмечала она.

Добавим также, погода в ближайшие дни будет сухой, температура ожидается до +27 градусов. Осадки в ближайшее время не прогнозируют.