Синоптики дали прогноз погоды до конца августа

Иллюстративное фото (Drew Angerer/Getty Images)

Стало известно, какой будет погода до конца августа

Погода в Украине до конца августа будет жаркой и без существенных осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Прогноз на 28 августа

Фото: погода на 28 августа (meteo.gov.ua)

На западе страны завтра днем ожидается от +27 до +32, ночью столбики термометров опустятся до +12. На востоке страны днем ожидается от +24 до +27, ночью - от +13. На юге днем от +27 до +31, ночью от +17. На севере страны завтра от +24 до +28, ночью - от +13. В центральных регионах страны завтра от +26 до +29, ночью - от +13.

Прогноз на 29 августа

Фото: погода на 29 августа (meteo.gov.ua)

На западе температура будет подобной - в районе +30 тепла днем и от +13 до +15 ночью. Ожидается незначительный спад температуры на востоке - от +22 до +25. Подобная температура воздуха будет держаться на севере страны. Ночью столбики термометров в этих регионах покажут от +10 до +12 градусов тепла. В центральных областях ожидается от +24 до +29, ночью от +11 градусов. На юге от +27 до +29, ночью от +16 тепла.

Прогноз на 30 августа

Фото: погода на 30 августа (meteo.gov.ua)

На западе Украины будет от +27 до +31, ночью до +15. На востоке ожидается от +22 до +27 градусов, ночью температура местами опуститься до +10. На севере от +22 до +27 градусов, ночью от +10 до +14. На юге страны дневная температура составит от +27 до +29 градусов тепла, ночью от +14. В центральных регионах ожидается от +24 до +29 градусов тепла, ночью от +11 тепла.

Прогноз на 31 августа

Фото: погода на 31 августа (meteo.gov.ua)

В последний день лета температура все еще будет жаркой. На западе стоит ожидать от +27 до +30, ночью от +13 тепла. На востоке температура будет колебаться в районе +27 градусов, ночью от +12 до +14 тепла. На севере страны будет от +25 до +29, ночью от +11 тепла. В центральных регионах от +27 до +30 тепла, ночью до +15. В южных областях температура в среднем будет показывать +28, ночью от +13 до +17 тепла.

Прогноз на 1 сентября

Фото: погода на 1 сентября (meteo.gov.ua)

В первый осенний день спада температур не должно наблюдаться. Так, на западе ожидается от +27 до +30 тепла, ночью до +17. На востоке страны от +25 до +28 градусов, ночью от +11 тепла. На севере днем будет от +25 до +29, вечером от +11 до +15 тепла. В центральной части Украины температура будет показывать от +27 до +30, ночью от +13 тепла. На юге Украины стоит ожидать от +26 до +30 градусов, ночью до +17 тепла.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко рассказала, что незначительно похолодать может на западе из-за влажных облаков. Однако, по ее словам, существенно на жару это не повлияет. Высокая температура ожидается вплоть до 2 сентября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине удерживается чрезвычайная пожарная опасность. Также высокая вероятность пожаров зафиксирована в столице Украины.