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Спека не відступає: де температура повітря перевищить +30 градусів

STYLERЖиття    28.08.2019 - 20:16
Спека не відступає: де температура повітря перевищить +30 градусів
Погода в Україні (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в більшості регіонів країни очікується спекотна і суха

Погода в Україні не здає літніх позицій і в четвер, 29 серпня, у багатьох областях очікується спекотна суха погода. Місцями стовпчики термометрів перевищать позначку в +30 градусів.

Погода на сході України буде сонячна й суха. Вночі температура повітря опуститься до +9 +14 градусів, вдень також стане прохолодніше, від +22 до +26 градусів, у Луганській і Донецькій областях +21 +24 градуси.

У південних областях опади не прогнозуються, погода буде сонячною і спекотною. Вночі в регіоні +18 +21 градус, вдень повітря нагріється до +29 +31 градуса. У Криму без опадів, сонячно. Вночі +19 +21 градус, вдень +28 +30 градусів.

На півночі України буде трохи прохолодніше, однак без опадів і сонячно. Нічна температура в регіоні складе +11 +13 градусів, вдень очікується від +23 до +25 градусів.

У західних областях очікується спекотна і суха погода, без опадів. Вночі від +14 до +16 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +29 +31 градус.

В центральній частині країни сухо і сонячно. Вночі +13 +15 градусів, вдень очікується від +25 до +27 градусів.

У Києві 29 серпня буде тепло, сонячно і сухо. Нічна температура повітря складе +13 +15 градусів, удень повітря прогріється до +24 +26 градусів.

Спека не відступає: де температура повітря перевищить +30 градусів

Погода в Україні 29 серпня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розповіла синоптик, яка погода буде в Україні на День Знань.

А також розповідали про те, що в Україну в найближчі дні прийде різке похолодання і назвали області, яким не пощастить.

Синоптик повідомила про різке похолодання в Україні: яким областям не пощастить На вихідних в Україні очікується спека
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