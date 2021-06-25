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Жара в Киеве побила 97-летний температурный рекорд: сколько зафиксировали

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Киев, Пятница 25 июня 2021 17:50
Жара в Киеве побила 97-летний температурный рекорд: сколько зафиксировали Коллаж РБК-Украина: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
Автор: Тетяна Самарук

В городе Киеве, 24 июня, зафиксировали новый годовой рекорд. Среднесуточная температура воздуха составляла 28,1 градусов.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Так, эксперты объясняют, что такая темпера на 1,6 градуса выше рекордного значения для этого дня 1924 года.

Кроме того, в столице максимальная температура воздуха после полудня поднялась до 35,5 градусов. Она превысила предыдущий рекорд для этого дня в 1924 году на 2,3 градуса, а для июня в целом на 0,5 градуса.

Как известно, предыдущий исторический максимум для первого месяца лета держался с 1885 года.

А минимальная температура воздуха 24 июня не опустилась ниже 22,2 градуса, что на 1,5 градуса теплее, чем это было в 1964 году.

Как уберечься от жары?

Эксперты советуют надевать солнцезащитные очки и шляпу, лучше с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею. Также избегайте посещения соляриев в жару. Поддерживайте водный баланс и пейте больше воды.

Ранее мы сообщали, что аномально жаркая погода продлится в Украине до выходных.

Также синоптики порадовали прогнозом на выходные в Украине.

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