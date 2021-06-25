Жара в Киеве побила 97-летний температурный рекорд: сколько зафиксировали

Так, эксперты объясняют, что такая темпера на 1,6 градуса выше рекордного значения для этого дня 1924 года.

Кроме того, в столице максимальная температура воздуха после полудня поднялась до 35,5 градусов. Она превысила предыдущий рекорд для этого дня в 1924 году на 2,3 градуса, а для июня в целом на 0,5 градуса.

Как известно, предыдущий исторический максимум для первого месяца лета держался с 1885 года.

А минимальная температура воздуха 24 июня не опустилась ниже 22,2 градуса, что на 1,5 градуса теплее, чем это было в 1964 году.

Как уберечься от жары?

Эксперты советуют надевать солнцезащитные очки и шляпу, лучше с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею. Также избегайте посещения соляриев в жару. Поддерживайте водный баланс и пейте больше воды.