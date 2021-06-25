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Спека в Києві побила 97-річний температурний рекорд: скільки зафіксували

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Київ, П'ятниця 25 червня 2021 17:50
Спека в Києві побила 97-річний температурний рекорд: скільки зафіксували Колаж РБК-Україна: у Києві зафіксували температурний рекорд
Автор: Тетяна Самарук

У місті Києві, 24 червня, зафіксували новий річний рекорд. Середньодобова температура повітря становила 28,1 градусів.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Так, експерти пояснюють, що така темпера на 1,6 градусів вище рекордного значення для цього дня 1924 року.

Окрім того, у столиці максимальна температура повітря після полудня піднялася до 35,5 градусів. Вона перевищила попередній рекорд для цього дня в 1924 році на 2,3 градуса, а для червня загалом на 0,5 градуса.

Як відомо, попередній історичний максимум для першого місяця літа тримався з 1885 року.

А мінімальна температура повітря 24 червня не опустилася нижче 22,2 градуса, що на 1,5 градуса тепліше, ніж це було в 1964 році.

Як вберегтися від спеки?

Експерти радять одягати сонцезахисні окуляри й капелюх, краще з широкими полями, щоб затінити обличчя, вуха та шию. Також уникайте відвідування соляріїв в спеку. Підтримуйте водний баланс та пийте більше води.

Раніше ми повідомляли, що аномально спекотна погода триватиме в Україні до вихідних.

Також синоптики втішили прогнозом на вихідні в Україні.

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