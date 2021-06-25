Атмосферная сковородка отступает: синоптики утешили прогнозом на выходные

Погода в Украине в ближайшие выходные даст возможность выдохнуть после недельной адской жары. Температура воздуха начнет падать, но синоптики предупредили, что возможны дожди, грозы, ливни и град.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Первыми облегчение почувствуют жители западных областей, а в воскресенье температура воздуха начнет опускаться и в других регионах страны.

"В Украину на выходных придет ослабление жары. Уже сегодня в западных областях температура воздуха из-за фронтальных дождей упала до милосердных +23 +27 градусов! В субботу воздушная масса с более мягкими градусами охватит Запад Украины, Житомирскую, Винницкую области, ожидается +23 +29 градусов, местами до +30 градусов. Но остальная территория – большинство областей Севера, Центра, Восток и Юг – завтра еще будут жариться на атмосферной сковородке", - рассказала Диденко.

В Украине могут быть даже смерчи

По словам синоптика, в воскресенье ослабление жары придет и в другие регионы, однако возможны грозы, ливни, град и шквалы.

"В воскресенье, 27 июня жара "сдуется" уже на значительной части территории Украины, разве что в Луганской области еще попечет сверхвысокими градусами. 26-27 июня Украину с запада на восток будет пересекать холодный атмосферный фронт. В его зоне – невероятные термические контрасты, от +37 градусов перед ним до +23 градусов за ним. Поэтому дожди и грозы могут местами сопровождаться сильными ливнями, градом и шквалами. С такими синоптическими контрастами есть даже вероятность смерчей. Вероятность!" – предупредила синоптик.

В субботу грозы пройдут в западных областях, северных, в большинстве центральных и южных областей Украины. На востоке будет сухо. А в воскресенье вечером дожди и грозы постепенно дойдут и восточных областей.

Погода в Киеве

"В Киеве завтра еще будет жарко, до +33 градусов, но есть вероятность дождя с грозой. Особенно внимательно к себе стоит быть людям с сердечно-сосудистыми проблемами – будет меняться давление, температура, влажность. В воскресенье в Киеве наконец-то станет легче дышать, температура воздуха упадет до +27 +28 градусов. И также местами пройдут дожди", - написала Диденко.

Жара уйдет надолго

Она добавила, что с понедельника адская жара уйдет из Украины, но будет довольно тепло.

"Температура воздуха с понедельника и аж до следующих субботы-воскресенья будет колебаться в комфортных, как для середины лета пределах – максимально прогнозируется где-то +24 +30 градусов". – обрадовала синоптик украинцев.

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