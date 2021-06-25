Вот уже несколько дней над Украиной стоит аномально жаркая погода, настойчиво бьющая температурные рекорды прошлых лет. Связать волны жары над Европой можно с таянием арктических морских льдов, которые влияют на циркуляцию в атмосфере. Анализ данных показывает, что летняя циркуляция в восточном направлении в средних широтах Северного полушария замедлилась, а это способствует жаре и засухе.

В нашем мире все взаимосвязано и все находится в движении: несколько дней назад жара, ветер и пересохшая почва создали предпосылки к образованию пыльной бури в Астраханской области, ветер перенес ее к нам, и мы смогли 22 июня наблюдать за огромным облаком пыли .

Аномально жаркая погода продлится в Украине до выходных. Охлаждающие дожди по прогнозу Синоптика будут продвигаться с запада на восток постепенно. Сначала, в субботу, произойдет снижение дневной температуры в западных областях Украины, затем циклон продвинется к центру, и уже к понедельнику-вторнику достигнет восточных областей.

В выходные местами ожидаются сильные грозы, ливневые дожди. Разрушительные ветры, грозы придут к нам с запада несколько ослабленными, но все-таки еще достаточно сильными. Сейчас время отпусков, движение в южном и западном направлении на дорогах интенсивное, водителям рекомендуется быть предельно осторожными при сильном штормовом ветре, ливне, - если нет безопасного места для остановки, лучше продолжать медленное движение.

Фото: на выходных в Украину придут дожди и грозы (pexels.com)

Западные области Украины в пятницу днем еще в зоне жары, дневная температура воздуха поднимется до +32. Вечером ожидается сильная гроза, ливень, возможно, град, порывы шквального ветра могут достигать 15-24 м/сек. В выходные ожидаются грозы и дожди, но не везде, местами, температура упадет до +24.

В высокогорье Карпат в выходные температура днем снизится до +18…+20, местами пройдут грозовые дожди.

В Закарпатье жара не спешит сбавлять обороты, минимальная температура в субботу +25, к понедельнику до +29…+30. В субботу пройдет дождь.

На юге Украины картина погоды отличается от общей по стране. Температура воздуха днем и не думает снижаться, с пятницы по понедельник стабильно +28…+31, ночью +22…+23. Грозы и дождь пройдут в выходные, не снизив при этом температуру воздуха. Северо-западный ветер может достигать при грозе 6 м/сек.

В Крыму на побережье средняя температура в выходные +25…+27, в воскресенье в южной части полуострова пройдут грозовые дожди.

В Одессе в субботу максимальная температура будет +31, солнечно. В воскресенье ожидаются локальные дожди, до +28. В понедельник те же +28, малооблачно, северо-западный ветер достигнет 7 м/сек. Море прогреется до +21.

В восточной Украине жарко. В субботу в Луганске может быть днем +36. Но ко вторнику воздух охладится до +26 в Харькове, до +29…+30 в Луганской и Донецкой областях. Дожди пройдут местами в воскресенье и в начале недели.

Центральная и северная Украина наконец-то вздохнет, африканский зной будет спадать постепенно до понедельника, до температуры +21…+25.

В субботу еще жарко, до +33. В воскресенье и понедельник ожидаются грозы и дожди, которые поспособствуют снижению температуры воздуха.

В Киеве в пятницу и субботу жара до +33…+34. Свежесть принесет грозовой дождь в воскресенье, температура спадет до +26 днем. В начале недели будет пасмурно, пройдут дожди, давление понизится, северо-западный ветер достигнет скорости 7,9 м/сек, а воздух охладится до +23 ко вторнику, 29 июня. Вода в Днепре станет еще теплее, +23.