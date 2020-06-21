Жара до +37 и грозовые ливни: синоптики удивили украинцев прогнозом до середины лета

Погода в Украине до середины лета удивит грозами и мощными ливнями, которые будут чередоваться с жаркими солнечными днями и температурой до +37 градусов. Характерной особенностью для большинства регионов станет синхронность по датам смены пасмурных периодов на ясные.

Ближайшие несколько дней Украину будут заливать дожди, но конец июня ожидается без осадков. После этого до середины июля никаких резких температурных скачков не намечается: градусы преимущественно будут высокими, как и "положено" летом.

Такой прогноз до середины июля дали синоптики на сайте Gismeteo.

Какая погода будет в разных точках Украины в ближайшие четыре недели

В Киеве период гроз с 25 июня сменится ясными днями, после чего почти вся первая половина июля будет сопровождаться дождями. Впрочем, в столице сохранится теплая погода, в среднем в дневное время около +24... +27 градусов. Самым жарким днем станет 7 июля (+31 градус), как раз на Ивана Купала, но затем ожидается довольно резкий спад спустя три дня до минимальных +19 градусов.

Во Львове ближайшие несколько дней до 26 июня пройдут грозы и ливни, причем иногда довольно сильные. После трехдневной солнечной передышки снова зарядят дожди и так до 15 июля. Средняя температура в этот период составит +22... +24 градусов в дневное время. Условным "пиком холодов" можно назвать +15 градусов, что намечается на 9 июля. Особо жарких дней не намечается в течение ближайших четырех недель, и температура выше +27 градусов не повысится.

В Одессе грозовые дни продлятся до 26 июня, а далее до середины июля осадки будут чередоваться с ясными днями. Столбики термометров в это время в дневное время будут колебаться между +24 и +29 градусов.

В Днепре до начала июля жителей успеют и залить дожди с грозами, и высушить солнечные жаркие дни, причем 27-30 июля ожидается от +30 до +32 градусов. После этого уже 1 июля температура спадет до +26-ти. Половина июля будет с редкими осадками. Самые высокие показатели градусники покажут 7-8 июля, когда прогнозируется жарища +35 градусов.

В Харькове аналогичная ситуация с дождями и грозами ближайшие четыре дня, после чего до середины июля преимущественно будет солнечная погода с небольшими осадками "ради разнообразия". Средняя температура воздуха в дневное время в этот период ожидается около +25... +27 градусов, самыми жаркими днями будут 8-9 июля с их +34 градусами, а холодным - 2 июля (+22 градуса).

В Чернигове дожди и грозы продержатся до 25 июня, после чего остаток месяца будет в основном солнечная погода. Осадки возобновятся с 3 июля и продержаться до 15-го с редкими "паузами". Жителей самого северного облцентра будут радовать комфортная температура и тепло в среднем +25... +27 градусов, а самими жаркими днями станут 28-30 июля с +30 градусами и 7 июля с +31 градусом. Самой прохладной датой будет 10 июля, когда столбик термометра в дневное время опустится до +18 градусов.

В Запорожье присоединятся к практикам других городов и четыре дня помокнут под дождями и послушают грозу, после чего до конца июня смогут насладиться солнцем без осадков. Первая половина июля преимущественно тоже будет сухой, за исключением нескольких мокрых дней в 1-3-х и 12-14-х числах. Температура ожидается высокая, от +24 до +35 градусов (пики намечаются 2 июля и 7 июля соответственно).

В Луганске та же погодная история с периодом гроз и солнечных ясных дней без осадков, с той только разницей, что 21 июня прожарится +33-градусной температурой воздуха. Но это не предел - уже 9 июля в этом временно оккупированном областном центре намечается настоящая жарища с +37 градусами. Вообще в первой половине следующего месяца столбики термометров ниже +25 градусов опускаться не будут.

В Ужгороде до середины июля дождливые дни плюс переменная облачность будут сменяться очень дождливыми, а грозы станут чередоваться с ливнями. Средняя температура воздуха составит +23... +24 градусов. Самой теплой датой станет 6 июля с +29 градусами, а уже спустя несколько дней - 9-го - будет дата самая прохладная с +18 градусами.

Ранее мы писали о том, что 21 июня астрономическое лето ворвется в Украину грозами и шквалами с градом и рассказывали, где именно разбушуется стихия.

Также сообщалось, что недавно синоптики напугали украинцев прогнозом погоды на 2020 год и предупредили, что грозы и смерчи будут все лето.