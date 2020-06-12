Грозы и смерчи будут все лето: украинцев напугали прогнозом погоды на 2020 год

В Украине возможны грозы и смерчи (Фото: wikipedia.org/User Justin)

Лето в Украине будет жарким, ожидаются различные аномальные явления

Погода в Украине в последние дни весьма нестабильная и некоторые области страны регулярно накрывает сильными ливнями, грозами, а также градом. По прогнозу директора Украинского гидрометцентра Николая Кульбиды, Украину ждет напряженное лето, с грозами и смерчами.

Он рассказал, что лето 2020 года не сильно будет отличаться от других теплых сезонов последних лет. Грозы и смерчи будут периодически накрывать страну и не обязательно это будет связано с температурой воздуха.

"Грозы и смерчи в Украине могут быть не только во время жары, но и при более низких температурах воздуха. Эти явления распространены по всей территории Украины и типичны для летних месяцев. Этот год также не будет исключением – указанные явления будут наблюдаться этим летом", - рассказал Николай Кульбида в комментарии для издания GreenPost.

Карта погоды в Киеве на июнь 2020

Ранее главный метеоролог страны рассказал, что июнь 2020 года запомнится украинцам резкими перепадами погоды. Первая половина месяца будет с существенными осадками, а во второй будет сухо. Июль и август в Украине будут очень жаркими, а вот дождей будет немного.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ближайшую неделю синоптики пообещали ослабление жары, но с сильными дождями.

А также рассказывали о том, что специалисты дали неожиданный прогноз на лето, пообещали затяжные дожди и прохладу.

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Автор: Анна Шиканова