Астрономическое лето ворвется в Украину грозами и шквалами с градом: где разбушуется стихия

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

В Украине ожидается непогода 21 июня в День летнего солнцестояния

Погода в Украине в воскресенье 21 июня принесет значительные осадки - ливни с дождями зальют почти все области, кроме восточных регионов. Начало астрономического лета в связи с Днем летнего солнцестояния ознаменуется в целом по стране грозами и "непростой" погодой.

Также синоптики предупреждают о значительных ливнях на западе Украины, где прогнозируется выпадение до 30 мм осадков. Об этом передает Gismeteo.

В Центре и на Севере ночью ожидается около +20 градусов, а вот днем будет 30-градусная жара.

В западных регионах в темное время суток столбики термометров будут колебаться в пределах +16 градусов, а днем прогнозируют около +22...+24 градусов.

Теплые ночи ожидают жителей восточных областей, где намечается до +20...+22 градусов, но днем будет очень жарко - температура поднимется до +32 градусов.

На Юге синоптики прогнозируют ночью +19 градусов, а днем максимум +27 градуса.

В столице весь день будет облачно. В Киеве ночной дождь утром станет чуть слабее, но днем - усилится. Температура воздуха в течение суток ожидается в пределах от +19 до +27 градусов.

Также обратим внимание, что 20-22 июня в Украине - за исключением восточной части - ожидается ухудшение погоды: грозы и в некоторых районах шквалы и град. На сайте ГСЧС рассказали, что был объявлен первый уровень опасности, "желтый".

21-22 июня в Закарпатской и Прикарпатской областях прогнозируются мощные ливни.

Напомним также, что 21 июня людей ожидает самая короткая ночь и самый длинный день. В 09:40 по киевскому времени состоится солнечное затмение.

Ранее мы писали о том, что 21 июня можно будет увидеть уникальное солнечное затмение и кому грозит опасность.

Также сообщалось, что медики дали советы, как улучшить состояние здоровья в периоды с резкой сменой погоды.

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Автор: Владимир Костырин