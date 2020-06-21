Спека до +37 та грозові зливи: синоптики здивували українців прогнозом до середини літа

Погода в Україні до середини літа здивує грозами і потужними зливами, які будуть чергуватися з жаркими сонячними днями і температурою до +37 градусів. Характерною рисою для більшості регіонів стане синхронність по датах зміни похмурих періодів на ясні.

Найближчі кілька днів Україну заливатимуть дощі, але кінець червня очікується без опадів. Після цього до середини липня жодних різких температурних стрибків не намічається: градуси переважно будуть високими, як і "має бути" влітку.

Такий прогноз до середини липня дали синоптики на сайті Gismeteo.

Яка погода буде в різних точках України в найближчі чотири тижні

У Київі час гроз із 25 червня зміниться ясними днями, після чого майже вся перша половина липня супроводжуватиметься дощами. Втім, в столиці збережеться тепла погода, в середньому в денний час близько +24... +27 градусів. Найспекотнішим днем стане 7 липня (+31 градус), якраз на Івана Купала, але потім очікується досить різкий спад через три дні до мінімальних +19 градусів.

У Львові найближчі кілька днів до 26 червня пройдуть грози та зливи, причому іноді досить сильні. Після триденного сонячного перепочинку знову зарядять дощі і так до 15 липня. Середня температура в цей період становитиме +22... +24 градуси в денний час. Умовним "піком холодів" можна назвати +15 градусів, що намічається на 9 липня. Особливо спекотних днів не намічається протягом найближчих чотирьох тижнів, і температура вище +27 градусів не підвищиться.

В Одесі грозові дні триватимуть до 26 червня, а далі до середини липня опади будуть чергуватися з ясними днями. Стовпчики термометрів у цей час в денний час будуть коливатися між +24 +29 градусів.

У Дніпрі до початку липня жителів встигнуть і залити дощі з грозами, і висушити сонячні спекотні дні, причому 27-30 липня очікується від +30 до +32 градусів. Після цього вже 1 липня температура спаде до +26-ти. Половина липня буде з рідкими опадами. Найвищі показники градусники покажуть 7-8 липня, коли прогнозується спека +35 градусів.

У Харкові аналогічна ситуація з дощами і грозами найближчі чотири дні, після чого до середини липня переважно буде сонячна погода з невеликими опадами "заради різноманітності". Середня температура повітря в денний час в цей період очікується близько +25... +27 градусів, найбільш спекотними днями будуть 8-9 липня з їх +34 градусів, а холодних - 2 липня (+22 градуси).

У Чернігові дощі та грози протримаються до 25 червня, після чого залишок місяця буде переважно сонячна погода. Опади поновляться з 3 липня і протриматися до 15-го з рідкісними "паузами". Жителів найпівнічнішого облцентру радуватимуть комфортна температура і тепло в середньому +25... +27 градусів, а найбільш жаркими днями стануть 28-30 липня до +30 градусів і 7 липня з +31 градус. Найпрохолоднішою датою буде 10 липня, коли стовпчик термометра вдень опуститься до +18 градусів.

У Запоріжжі приєднаються до практик інших міст і чотири дні помокнуть під дощами і послухають грозу, після чого до кінця червня зможуть насолодитися сонцем без опадів. Перша половина липня переважно теж буде сухою, за винятком кількох мокрих днів в 1-3-х і 12-14-х числах. Температура очікується висока, від +24 до +35 градусів (піки намічаються 2 липня і 7 липня відповідно).

У Луганську та ж погодна історія з періодом гроз і ясних сонячних днів без опадів, з тією тільки різницею, що 21 червня просмажиться +33-градусною температурою повітря. Але це не межа - вже 9 липня у цьому тимчасово окупованому обласному центрі назріває справжня спека до +37 градусів. Взагалі в першій половині наступного місяця стовпчики термометрів нижче +25 градусів опускатися не будуть.

В Ужгороді до середини липня дощові дні плюс мінлива хмарність будуть змінюватися дуже дощовими, а грози стануть чергуватися зі зливами. Середня температура повітря складе +23... +24 градусів. Найтеплішою датою стане 6 липня з +29 градусів, а вже через кілька днів - 9-го - буде дата найбільш прохолодна з +18 градусів.

Раніше ми писали про те, що 21 червня астрономічне літо увірветься в Україну грозами та шквалами з градом та розповідали, де саме розбушується стихія.

Також повідомлялося, що недавно синоптики налякали українців прогнозом погоди на 2020 рік і попередили, що грози та смерчі будуть все літо.