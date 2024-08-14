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Жан Беленюк став жертвою крадіїв на Олімпіаді. Він сказав, хто це зробив

Жан Беленюк у Парижі (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)
Автор: Катерина Собкова

Український спортсмен Жан Беленюк, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри, розповів про неприємний інцидент, який з ним трапився під час Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Stories олімпійського чемпіона в соцмережі Instagram.

Спортсмен у Парижі (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

Справа в тому, що під час змагань борця обікрали - він виявив, що зник його годинник.

Також Беленюк зазначив, що не лише він став жертвою крадіїв. В інших спортсменів також вкрали гроші та особисті речі.

Швидше за все, на думку знаменитості, це зробили прибиральниці в олімпійському містечку перед самим від'їздом, щоб не було часу на розголос скандалу та пошуки вкраденого.

Крім того, борець зазначив, що таке відбувається з ним не вперше. У 2016 році він також стикався зі схожим інцидентом - на літніх Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро (Бразилія). За словами Беленюка, тоді злодії працювали регулярно, а в Парижі вже були обережнішими.

Скріншот

Жан Беленюк на Олімпійських іграх

Дебют українця відбувся на Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро. Борець змагався у ваговій категорії до 85 кг. У фіналі суперником українського спортсмена став росіянин Давтт Чакветадзе. Боротьби у вирішальній сутичці не вийшло - грузин із паспортом РФ розгромив Беленюка (9:2). Українець змушений був задовольнитися олімпійським "сріблом".

На Ігри-2020, які через пандемію COVID перенесли на 2021 рік, Беленюк приїхав у статусі фаворита. Цього разу на шляху до фіналу він переміг серба Датунішвілі, алжирця Азару та хорвата Гуклека.

Суперником у вирішальній сутичці став угорець Лерінц. Тепер уже український борець здобув зовні легку перемогу (5:1) та приніс Україні єдине "золото" змагань у Токіо.

У 2024 році на Олімпійських іграх у Парижі Жан Беленюк переміг польського борця Аркадіуша Марціна Кулинича у сутичці за третє місце.

Під час змагань (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

Раніше ми писали про найкрасивіших спортсменок Олімпіади-2024.

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Жан БеленюкОлімпіада 2024