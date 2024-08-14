Жан Беленюк стал жертвой воров на Олимпиаде. Он сказал, кто это сделал

Спортсмен в Париже (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

Дело в том, что во время соревнований борца обокрали - он обнаружил, что пропали его часы.

Также Беленюк отметил, что не только он стал жертвой воров. У других спортсменов также украли деньги и личные вещи.

Скорее всего, по мнению знаменитости, это сделали уборщицы в олимпийском городке перед самым отъездом, чтобы не было времени на огласку скандала и поиски украденного.

Кроме того, борец отметил, что такое происходит с ним не первый раз. В 2016 году он также сталкивался с похожим инцидентом - на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия). По словам Беленюка, тогда воры работали регулярно, а в Париже уже были более осмотрительны.

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Жан Беленюк на Олимпийских играх

Дебют украинца состоялся на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Борец соревновался в весовой категории до 85 кг. В финале соперником украинского спортсмена стал россиянин Давит Чакветадзе. Борьбы в решающей схватке не получилось - грузин с паспортом РФ разгромил Беленюка (9:2). Украинец вынужден был довольствоваться олимпийским "серебром".

На Игры-2020, которые из-за пандемии COVID перенесли на 2021 год, Беленюк приехал в статусе фаворита. В этот раз на пути к финалу он победил серба Датунишвили, алжирца Азару и хорвата Гуклека.

Соперником в решающей схватке стал венгр Леринц. Теперь уже украинский борец одержал внешне легкую победу (5:1) и принес Украине единственное "золото" соревнований в Токио.

В 2024 году на Олимпийских играх в Париже Жан Беленюк победил польского борца Аркадиуша Марцина Кулыныча в схватке за третье место.

Во время соревнований (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)