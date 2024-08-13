Яскраві фото і факти з життя Ярослави Магучіх, яка побила світовий рекорд та взяла "золото" ОІ

Ярослава Магучіх - українська легкоатлетка, яка цього року на Олімпійських іграх здобула "золото" зі стрибків у висоту .

Що відомо про життя знаменитої спортсменки та якими яскравими кадрами вона ділиться у соцмережах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Початок шляху

З дитинства Ярослава почала займатися карате у секції, де тренувалася її старша сестра Анастасія - срібна призерка чемпіонату Європи з карате та володарка коричневого поясу.

Згодом стало зрозуміло, що Магучіх не сильно подобається карате, і вона змінила свій напрямок на легку атлетику. Одночасно з цим пробувала малювати в стилі абстракції та навіть брала участь у конкурсах - приблизно до 2015-2016 років.

Пізніше дівчина остаточно вирішила зосередити свої зусилля на легкій атлетиці, обравши біг з бар'єрами, стрибки у довжину та висоту.

Спершу Ярослава займалася карате, потім перейшла у легку атлетику (Фото: instagram.com/rosya_dp)

Перші перемоги

У 2018 році українка стала здобувати свої перші визначні результати: стала чемпіонкою юнацьких Олімпійських ігор того року, а пізніше здобула титул чемпіонки Європи з легкої атлетики в приміщенні - це сталося у 2021 році.

Окрім того, Ярослава - володарка титулу чемпіонка Європи серед юніорів, чемпіонка світу і Європи серед юнаків.

Також Магучіх - перша українська спортсменка, яка вигравала і виграє юнацькі та дорослі Олімпійські ігри.

Крім Олімпійських ігор, також брала участь у Діамантовій лізі сезону – всесвітній серії легкоатлетних змагань на відкритому повітрі, яку з 2010 року організовує ІААФ.

Дівчина активно веде свій блог у соцмережах (Фото: instagram.com/rosya_dp)

Участь в Олімпійських іграх-2024

У червні цього року у Римі Магучіх захистила чемпіонський статус, який вона вперше здобула у 2022 році. 7 липня дівчина встановила світовий рекорд у стрибках у висоту - на Діамантовій лізі у Парижі вона взяла висоту 2.10, побивши рекорд болгарської легкоатлетки Стефки Костадінової, який тримався з 1987 року.

2 серпня у Парижі пройшла кваліфікація у фінал літніх Олімпійських ігор. Ярослава кваліфікувалася з першого місця на одному рівні з австралійською легкоатлеткою Ніколою Оліслагерс.

4 серпня відбувся фінал зі стрибків у висоту, де наша спортсменка здобула олімпійське золото - з перевагою у меншій кількості спроб і здолала висоту 2 м.

Магучіх взяла "золото" на ОІ-2024 (Фото: instagram.com/rosya_dp)

Соцмережі Магучіх

За сторінкою Ярослави в Instagram стежать понад 400 тисяч користувачів. Більшість її постів присвячені спорту: тренуванням, кадрам з виступів на міжнародних аренах та світлинам з колегами.

Але, окрім цього, вона також публікує знімки зі своїх подорожей та дивує шанувальників модними вбраннями, які обирає для різноманітних заходів.

Яскраві фото зі сторінки Ярослави в Instagram (Фото: instagram.com/rosya_dp)

Особисте життя

Легкоатлетка має обранця, за якого збирається заміж. Про це вона заявляла ще у листопаді минулого року.

У фотоблозі зірки спорту також можна знайти романтичні фото з коханим. Раніше Ярослава ділилася подробицями щодо організації майбутнього весілля.

"Насправді, після Олімпіади легше не стало, тому що ще три старти й немає часу розслаблятися. Але думки вже є, єдине, що, звичайно, це дуже складно організувати, але будемо намагатися", - говорила вона.

Ярослава зі своїм коханим (Фото: instagram.com/rosya_dp)