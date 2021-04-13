Жаль детей: в Харькове ребенок просит прохожего довести нетрезвую мать домой

Жители Харькова стали свидетелями того, как на улице маленькая девочка просит прохожего довести маму домой. При этом на видео видно, как женщина самостоятельно уже не может стоять на ногах из-за сильного опьянения.
Об этом сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо".
"В Харькове ребенок просит прохожего доказать свою мать домой. В таких ситуациях жалко, только детей..." - говорится в сообщении.
На улице мужчина снимал видео, как пьяная женщина с ребенком еле шла по улице, а потом в какой-то момент просто присела под стенкой и уже не могла подняться.
Мужчина спросил, не нужна ли помощь, и что вообще произошло?
"Мама устала, помогите отвести домой", - ответила дочь.
Мужчина подал ей руку и помог встать на ноги. Дальше женщина пошла уже сама.
Напомним, в Харькове с 11 апреля начался более жесткий локдаун. Несмотря на то, что в городе начали действовать карантинные ограничения "красной зоны" местные жители гуляли толпами в парках без соблюдения социальной дистанции.
В Городе и области запрещена работа ресторанов, кроме навынос и доставки, ТРЦ, учреждений культуры, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов, посещение учебных заведений и проведение массовых мероприятий.
Мы также писали о том, что Харьков задыхается от COVID-19. Больницы в городе переполнены больницы, и людям критически не хватает кислорода.