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Распространяют британский штамм: как проходит первый день жесткого локдауна в Харькове

Новина українською → Харьков, Воскресенье 11 апреля 2021 17:32
Распространяют британский штамм: как проходит первый день жесткого локдауна в Харькове В Харькове жесткий локдаун начался с 11 апреля, но многие это игнорируют (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

С сегодняшнего дня, 11 апреля, в Харькове начал действовать жесткий локдаун. Несмотря на то, что в городе начали действовать карантинные ограничения "красной зоны" местные жители гуляют толпами в парках и не соблюдают социальную дистанцию.

Это можно увидеть на видео, которое опубликовал Telegram-канал "ТРУХА Харьков".

"Закрытые аттракционы в парке Горького не останавливают горожан распространять британский штамм", - говорится в сообщении.

Отметим, что с 11 апреля в Харькове и Харьковской области запрещается работа ресторанов, кроме на вынос и доставки, ТРЦ, учреждений культуры, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов, посещение учебных заведений и проведение массовых мероприятий.

Кроме того, запрещена работа непродовольственных рынков и магазинов.

С понедельника, 12 апреля, ученики 5-11 классов будут учиться из дома. А вот ученикам 1-4 классов разрешили ходить на занятия в школу. Кроме того, будут и работать детские сады.

Также разрешается работа магазинов и супермаркетов, в которых 60% составляют продовольственные товары. В общественном транспорте можно перевозить 50% пассажиров.

Мы также писали о том, что в Украине могут ввести общенациональный локдаун при условии, что 13 украинских регионов окажутся в "красной" зоне. Также крайние меры придется принимать, если прирост новых зараженных будет больше чем 25 тысяч.

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