Шкода дітей: у Харкові дитина просить перехожого довести нетверезу мати додому

"У Харкові дитина просить перехожого довести свою матір додому. У таких ситуаціях шкода тільки дітей..." - йдеться в повідомленні.

На вулиці чоловік знімав відео, як п'яна жінка з дитиною ледве йшла вулицею, а потім в якийсь момент просто присіла під стінкою і вже не могла піднятися.

Чоловік запитав, чи не потрібна допомога, і що взагалі сталося?

"Мама втомилася, допоможіть відвести додому", - відповіла дочка.

Чоловік подав їй руку і допоміг звестися на ноги. Далі жінка пішла вже сама.