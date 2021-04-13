Жаль детей: в Харькове ребенок просит прохожего довести нетрезвую мать домой

Жители Харькова стали свидетелями того, как на улице маленькая девочка просит прохожего довести маму домой. При этом на видео видно, как женщина самостоятельно уже не может стоять на ногах из-за сильного опьянения.

"В Харькове ребенок просит прохожего доказать свою мать домой. В таких ситуациях жалко, только детей..." - говорится в сообщении.

На улице мужчина снимал видео, как пьяная женщина с ребенком еле шла по улице, а потом в какой-то момент просто присела под стенкой и уже не могла подняться.

Мужчина спросил, не нужна ли помощь, и что вообще произошло?

"Мама устала, помогите отвести домой", - ответила дочь.

Мужчина подал ей руку и помог встать на ноги. Дальше женщина пошла уже сама.