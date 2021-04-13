Шкода дітей: у Харкові дитина просить перехожого довести нетверезу мати додому

Мешканці Харкова стали свідками того, як на вулиці маленька дівчинка просить перехожого довести маму додому. При цьому на відео видно, як жінка самостійно вже не може стояти на ногах через сильне сп'яніння.

Про це повідомляє Telegram-канал " Вартові Еспресо ".

"У Харкові дитина просить перехожого довести свою матір додому. У таких ситуаціях шкода тільки дітей..." - йдеться в повідомленні.

На вулиці чоловік знімав відео, як п'яна жінка з дитиною ледве йшла вулицею, а потім в якийсь момент просто присіла під стінкою і вже не могла піднятися.

Чоловік запитав, чи не потрібна допомога, і що взагалі сталося?

"Мама втомилася, допоможіть відвести додому", - відповіла дочка.

Чоловік подав їй руку і допоміг звестися на ноги. Далі жінка пішла вже сама.