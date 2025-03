Дженніфер Еністон і Педро Паскаль провели вечір разом: що відомо про їхні стосунки

Папараці помітили зіркову парочку в одному з ресторанів західного Голлівуду. 56-річна Дженніфер і 49-річний Педро виходили з готелю Sunset Tower після вечері в Західному Голлівуді.

Для вечірньої прогулянки Еністон обрала джинси, білу футболку та жилетку, а Педро - шкіряну куртку та світлі штани.

Вони прибули до закладу трохи пізніше 20:00 і роз'їхалися окремо після тригодинної вечері. На прощання актори коротко поспілкувалися близько п'яти хвилин біля паркування.

Jennifer Aniston, 56, and Pedro Pascal, 49, are seen leaving the Sunset Tower Hotel after having dinner in West Hollywood.



Both Jennifer and Pedro arrived separately a little after 8 PM and left individually after their three-hour dinner, briefly chatting for about five minutes… pic.twitter.com/mulvBwnx7Y