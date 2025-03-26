Дженніфер Еністон і Педро Паскаль провели вечір разом: що відомо про їхні стосунки

Вже декілька днів в мережі обговорюють можливість зародження нової зіркової пари. Дженніфер Еністон та Педро Паскаль привернули увагу публіки спільним виходом у світ, який породив чутки про їхнє кохання. Та чи дійсно між зірками серіалів "Друзі" та "Останні з нас" є щось більше, аніж дружба?

Що відомо про побачення Еністон та Паскаля

Папараці помітили зіркову парочку в одному з ресторанів західного Голлівуду. 56-річна Дженніфер і 49-річний Педро виходили з готелю Sunset Tower після вечері в Західному Голлівуді.

Для вечірньої прогулянки Еністон обрала джинси, білу футболку та жилетку, а Педро - шкіряну куртку та світлі штани.

Вони прибули до закладу трохи пізніше 20:00 і роз'їхалися окремо після тригодинної вечері. На прощання актори коротко поспілкувалися близько п'яти хвилин біля паркування.

Jennifer Aniston, 56, and Pedro Pascal, 49, are seen leaving the Sunset Tower Hotel after having dinner in West Hollywood.



Both Jennifer and Pedro arrived separately a little after 8 PM and left individually after their three-hour dinner, briefly chatting for about five minutes… pic.twitter.com/mulvBwnx7Y — backgridus (@BackgridUS) March 24, 2025

Звісно, для шанувальників було вдосталь цих кадрів, щоб зробити висновки про роман. Не секрет, що актори приховують своє особисте життя, тому гучно коментувати спільний вечір вони не стали.

Дженніфер та Педро мають гарний вигляд поруч одне з одним, проте, за чутками, це була виключно ділова зустріч.

Які стосунки між Паскалем та Еністон

Педро Паскаль дуже добре ставиться до зіркової колеги. Відповідаючи на питання одного із журналістів на червоній доріжці прем'єри другого сезону серіалу "Останні з нас", він заявив, що не проти долучитися до її хітового серіалу "Ранкове шоу".

"Це було б не так вже й погано. Я б зробив що завгодно для Дженніфер", - зазначив Педро.

Педро Паскаль (фото: GettyImages)

Актор назвав Еністон чудовим другом у часи кризи.

"Думаю, найкраще, як я можу це описати, - те, що я пам'ятаю. Якщо ви знаходитесь на вечірці та зустрічаєтесь поглядом з Джен, вона точно знає, що з вами відбувається, і точно знає, як зробити так, щоб ви себе почували добре", - зауважив він.

Паскаль також сказав іншому репортеру, що вони в гарних дружніх стосунках і прокоментував ту саму вечерю.

"Це була весела вечеря з мартіні", - зазначив він.

Згодом джерела також заявили, що актори не зустрічаються. Між ними панує виключно дружба та повага.

Дженніфер Еністон (фото: GettyImages)

Нагадаємо, Дженніфер Еністон була одружена двічі: з Бредом Піттом та Джастіном Теру. А от Паскаль ще жодного разу не був одружений. Обидва актори воліють не афішувати своє особисте життя.

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