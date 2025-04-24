"Ужасное поведение неудачницы": Педро Паскаль вызверился на Джоан Роулинг

Известный голливудский актер Педро Паскаль не поддерживает позицию автора "Гарри Поттера" относительно трансгендерных женщин, и его новый комментарий стал этому подтверждением.

Почему звезда сериала "Последние из нас" резко высказался о писательнице - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Педро Паскаль назвал Джоан Роулинг "ужасной неудачницей" после того, как она отпраздновала решение Верховного суда Великобритании о том, что трансженщины юридически не являются женщинами.

Актер опубликовал резкое высказывание под постом активиста Тарика Рауфа, который призвал бойкотировать любые будущие проекты о Гарри Поттере.

"Ужасное отвратительное Г*ВНО - это именно так. Отвратительное поведение неудачника", - поддержал он мысли активиста.

Педро Паскаль (фото: instagram.com/pascalispunk)

Автор видеоролика осудил писательницу за ее пост в поддержку решения суда. Она славится негативным отношением к трансгендерам и сделала немало заявлений, которые были восприняты как трансфобия. Активист призвал не покупать ничего связанного с "Гарри Поттером", в частности игнорировать будущий телесериал.

"Не смотрите шоу. Не ходите на "Юниверсал". Не покупайте ни одной вещи о Гарри Поттере. Пришло время сказать этим корпорациям, что трансфобия приносит им убытки", - заявил он.

Кадр из видео Рауфа (скриншот)

А уже через несколько дней он получил поддержку от известного американского актера чилийского происхождения.

Комментарий актера относительно Роулинг и решения британского суда (скриншот)

Ранее Паскаль также продемонстрировал свою поддержку трансгендерным женщинам, надев футболку со слоганом "Protect The Dolls". Стоит отметить, что его сестра Люкс в 2021 году совершила каминг-аут как трансгендерная женщина.

Автор "Гарри Поттера" поддержала решение британского суда по определению женщины, разместив фотографию на ее яхте с сигаретой в руке. Свое фото она подписала лаконичной фразой "Мне нравится, когда план срабатывает", чем разозлила сеть.

"Сегодня транс-люди потеряли ноль прав, хотя я не сомневаюсь, что некоторые (не все) будут разъярены тем, что Верховный Суд поддержал права женщин по признаку пола", - добавила она впоследствии.

Джоан Роулинг (фото: instagram.com/jkrowlingweb)

Напомним, актеры фильмов о выжившем мальчике не поддерживают позицию писательницы. Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт неоднократно открещивались от ее взглядов. На фоне очередного скандала исполнитель роли Оливера Вуда Шон Бигерстафф назвал Роулинг "предвзятой" и "одержимой миллиардершей".