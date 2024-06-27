Жадану "приписали" роман з депутаткою: як він відреагував

Жадан та народна депутатка - звідки з'явилися чутки

Так, про ймовірний роман поета заговорив блогер Богдан Беспалов. Він заявив, що Жадан, за словами інсайдерів та "кошенят" (так він називає власні анонімні джерела пліток), його здивував.

"Сергій Жадан зараз має роман, романтичні стосунки, з депутаткою від "Голосу" Соломією Бобровською. Яким чином ці дві людини знайшли одне одного - я не розумію. Люди з абсолютно різних світів", - сказав Беспалов.

"І для мене єдине логічне пояснення: Жадан, мабуть, захотів грошей, я не знаю... Але краще б Жадан був з Соловій, чесне слово, аніж з депутаткою. Просто крінжатіна", - додав він.

Жадану "приписали" роман з нардепкою (фото: Getty images)

Як відреагував Жадан

На своїй сторінці у Facebook поет зробив новий допис, у якому натякнув на своє думку щодо таких пліток. Жадан відреагував на це все з гумором.

"Мушу визнати, що про все найцікавіше в своєму житті я дізнався завдяки вітчизняній журналістиці", - написав він.

У коментарях юзери жартують, що теж дізнаються про багато цікавого, коли читають подібні плітки.

Допис Жадана (скріншот)

Що відомо про особисте життя Жадана

Письменник був двічі одружений. Перша його дружина - Світлана Олешко, з нею він прожив 12 років. Жінка народила від Жадана сина.

Друга дружина артиста - Ірина Куніцина. У шлюбі в них з'явилася донька. У 2022 році співачка Христина Соловій випустила чуттєвий кліп на пісню "Юність", у якій вона пристрасно цілувалася з Жаданом. Після цього з'явилися чутки про їхній роман.

Жадан і Соловій (колаж: РБК-Україна)

Співачка та поет не підтверджували цю інформацію. Але у 2023 році Жадан та Соловій презентували спільну пісню "Серце", а потім стало відомо, що письменник розлучився з другою дружиною.

Після цього Соловій вперше підтвердила стосунки з Жаданом. Потім вона розповіла, що вже розірвала із ним роман.