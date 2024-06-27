RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жадану "приписали" роман с депутатом: как он отреагировал

Сергей Жадан и Соломия Бобровская (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Поэту и музыканту Сергею Жадану, который недавно вступил в ряды ВСУ, "приписали" новый роман. Он якобы строит отношения с народным депутатом.

С кем именно "приписали" Жадану роман и как он реагирует на это, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Жадан и народная депутат - откуда появились слухи

Так, о вероятном романе поэта заговорил блогер Богдан Беспалов. Он заявил, что Жадан, по словам инсайдеров и "котят" (так он называет собственные анонимные источники сплетен), его удивил.

"Сергей Жадан сейчас имеет роман, романтические отношения, с депутатом от "Голоса" Соломией Бобровской. Каким образом эти два человека нашли друг друга - я не понимаю. Люди из совершенно разных миров", - сказал Беспалов.

"И для меня единственное логическое объяснение: Жадан, пожалуй, захотел денег, я не знаю... Но лучше бы Жадан был с Соловий, честное слово, чем с депутатом. Просто кринжатина", - добавил он.

Желану "приписали" роман с нардепкой (фото: Getty images)

Как отреагировал Жадан

На своей странице в Facebook поэт опубликовал новый пост, в котором намекнул на свое мнение по поводу таких сплетен. Жадан отреагировал на это с юмором.

"Должен признать, что все самое интересное в своей жизни я узнал благодаря отечественной журналистике", - написал он.

В комментариях пользователи шутят, что тоже узнают о многом интересном, когда читают подобные сплетни.

Пост Жадана (скриншот)

Что известно о личной жизни Жадана

Писатель был дважды женат. Первая его жена - Светлана Олешко, с ней он прожил 12 лет. Женщина родила от Жадана сына.

Вторая жена артиста - Ирина Куницына. В браке у них появилась дочь. В 2022 году певица Христина Соловий выпустила чувственный клип на песню "Юність", в которой страстно целовалась с Жаданом. После этого появились слухи об их романе.

Жадан и Соловий (коллаж: РБК-Украина)

Певица и поэт не подтверждали эту информацию. Но в 2023 году Жадан и Соловой презентовали общую песню "Серце", а затем стало известно, что писатель развелся со второй женой.

После этого Соловий впервые подтвердила отношения с Жаданом. Затем она рассказала, что уже разорвала с ним роман.

К слову, ранее Позитив объяснил, почему снова пьет.

Кроме того, недавно стало известно, что Кравец объяснила, не раздражают ли ее постоянные вопросы о Зеленском.

При создании материала были использованы источники: видео с YouTube-канала Беспалова, пост с Facebook Жадана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Христина СоловийСергей ЖаданЗвезды шоу-бизнеса