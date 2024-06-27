Жадану "приписали" роман с депутатом: как он отреагировал

Жадан и народная депутат - откуда появились слухи

Так, о вероятном романе поэта заговорил блогер Богдан Беспалов. Он заявил, что Жадан, по словам инсайдеров и "котят" (так он называет собственные анонимные источники сплетен), его удивил.

"Сергей Жадан сейчас имеет роман, романтические отношения, с депутатом от "Голоса" Соломией Бобровской. Каким образом эти два человека нашли друг друга - я не понимаю. Люди из совершенно разных миров", - сказал Беспалов.

"И для меня единственное логическое объяснение: Жадан, пожалуй, захотел денег, я не знаю... Но лучше бы Жадан был с Соловий, честное слово, чем с депутатом. Просто кринжатина", - добавил он.

Желану "приписали" роман с нардепкой (фото: Getty images)

Как отреагировал Жадан

На своей странице в Facebook поэт опубликовал новый пост, в котором намекнул на свое мнение по поводу таких сплетен. Жадан отреагировал на это с юмором.

"Должен признать, что все самое интересное в своей жизни я узнал благодаря отечественной журналистике", - написал он.

В комментариях пользователи шутят, что тоже узнают о многом интересном, когда читают подобные сплетни.

Пост Жадана (скриншот)

Что известно о личной жизни Жадана

Писатель был дважды женат. Первая его жена - Светлана Олешко, с ней он прожил 12 лет. Женщина родила от Жадана сына.

Вторая жена артиста - Ирина Куницына. В браке у них появилась дочь. В 2022 году певица Христина Соловий выпустила чувственный клип на песню "Юність", в которой страстно целовалась с Жаданом. После этого появились слухи об их романе.

Жадан и Соловий (коллаж: РБК-Украина)

Певица и поэт не подтверждали эту информацию. Но в 2023 году Жадан и Соловой презентовали общую песню "Серце", а затем стало известно, что писатель развелся со второй женой.

После этого Соловий впервые подтвердила отношения с Жаданом. Затем она рассказала, что уже разорвала с ним роман.