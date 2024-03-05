"Він був ще у шлюбі". Христина Соловій вперше підтвердила стосунки з Сергієм Жаданом

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці Маші Єфросиніній .

Деталі

Як розповіла артистка, незадовго до повномасштабного вторгнення РФ Сергій Жадан запропонував з нею записати спільну пісню.

А вже увечері 23 лютого 2022 року письменник написав співачці із пропозицією "випити", після чого у них зав’язалося романтичне спілкування, яке тривало декілька місяців.

Стосунки пари, зізналася Христина, почалися тоді, коли ніхто не говорив про це публічно.

"Так як я у творчості відворюю свої особисті історії, я запросила його знятися у кліпі і він звісно погодився. На той момент наші стосунки були в розпалі, в кліпі "Юність", - поділилася знаменитість.

Христина Соловій і Сергій Жадан (фото: скріншот з відео)

Також Соловій розповіла, що не планувала афішувати їхній роман і просила Сергія подавати це "як творчий тандем".

А все через те, що вона на той момент була у стосунках і Сергій також був ще у шлюбі з Іриною Куніцинною.

"Ці стосунки, творчі та особисті, це була його ініціатива. І мені раніше було шкода, що мої почуття виявилися не такими сильними, як його. Він дуже цього хотів, а я трішки впала в ілюзію, що я не можу йому цього не дати, але зрештою я закохалася і все сталося як сталося", - сказала зірка.

Христина Соловій і Сергій Жадан (фото: instagram.com/soloviyka)

Пізніше в інтерв’ю співачка зізналася, що вони з Жаданом більше не разом. Ініціаторкою розриву стала вона, адже закохалася в іншого чоловіка.

"Це була напружена історія і вона дуже потріпала всім нерви. Зараз я на антидеприсентах з того моменту, як стосунки закінчилися. Я закохалася в іншого чоловіка і я не змогла на бути на два фронти. Він про це дізнався і мені було дуже шкода. Я хотіла вибрати правильний момент, щоб йому про це сказати", - шокувала знаменитість.

"Але я думаю неможливість наших стосунків полягала у тому, наскільки у нас насичені були графіки і рідко нам вдавалося бачитися", - додала виконавиця.

З музикантом, говорить артистка, зараз вона не спілкується.

"Ми будемо вітатись при зустрічі. Він бажає мені бути щасливою і коханою, а я бажаю йому того самого", - підсумувала Соловій.

Нагадаємо, чутки про роман Соловій і Жадана розгорілися відразу після виходу гучного кліпу виконавиці на пісню "Юність", де вони пристрасно цілувалися.

Знаменитості не коментували плітки, але своєю поведінкою активно їх підігрівали.

На тлі чуток про романтичні стосунки зірок у червні 2023 року стало відомо, що письменник розлучився з дружиною Іриною Куніциною після 15 років шлюбу.