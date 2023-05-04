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Сергій Жадан розлучається. Йому приписують роман з Христиною Соловій (відео)

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Україна, Четвер 04 травня 2023 13:55
Сергій Жадан розлучається. Йому приписують роман з Христиною Соловій (відео) Сергій Жадан розлучається? (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Сергій Жадан розлучається з дружиною Іриною Куніциною. Відповідне позовне провадження зареєстроване у львівському суді. А у той же час українці "вирахували", з ким поет, письменник, музикант, громадський діяч і кумир молоді зустрічається зараз.

Більше деталей про розлучення Жадана і його нові ймовірні стосунки - у матеріалі Styler.

Що відомо про розлучення Жадана

24 квітня у Личаківському районному суді міста Львова було зареєстроване позовне провадження №2/463/1169/23 про розірвання шлюбу. Позивачем указаний Жадан Сергій Вікторович, а відповідачем - Куніцина Ірина Володимирівна.

Сергій Жадан розлучається. Йому приписують роман з Христиною Соловій (відео)

Скриншот

Жадан і Куніцина одружилися у 2009 році у Харкові. Це другий шлюб рок-ідола, в якому у нього народилася донька Марія.

Ірина - непублічна людина і про її життя відомо мало. В одному з інтерв’ю Жадан розповідав, що познайомилися вони, коли жінка працювала у харківському видавництві "Фоліо".

Сергій Жадан розлучається. Йому приписують роман з Христиною Соловій (відео)Сергій Жадан розлучається. Йому приписують роман з Христиною Соловій (відео)Сергій Жадан розлучається. Йому приписують роман з Христиною Соловій (відео)Сергій Жадан розлучається. Йому приписують роман з Христиною Соловій (відео)

Сергій Жадан і Ірина Куніцина (фото: facebook.com/ValentynKuzan)

Наразі Куніцина займає посаду керівника у "Благодійному фонді Сергія Жадана", який з 2017 року підтримує освітні та культурні ініціативи в зоні бойових дій на сході України, а також допомогою військовим ЗСУ та волонтерам.

Додамо, що першою дружиною Сергія була режисерка харківського театру "Арабески" Світлана Олешко. У них є спільний син Іван.

З обома дітьми Жадан підтримує гарні стосунки і регулярно ділиться світлинами з найдорожчими.

Жадан крутить роман з Христиною Соловій?

Поки процес розлучення триває, користувачі соціальних мереж уже знайшли підтвердження давніх чуток про те, що 48-річний Жадан крутить роман з 30-річною співачкою Христиною Соловій.

Ці чутки поширилися після того, як поет знявся у відвертому кліпі артистки на пісню "Юність".

А днями популярна блогерка і співачка, фронтвумен гурту Артилерія Лєра Домрачова показала в Instagram відео, на якому видно, що Жадан і Соловій прогулювалися столичним парком, тримаючись за руки.

Ці кадри неабияк розбурхали мережу. Одні юзери не бачать у діях Жадана нічого крамольного, але інші звинувачують його в зраді.

Ми зібрали кілька коментарів щодо розлучення кумира молоді з Twitter.

  • Вже є в продажу квитки на подію року Жадан & Соловій? Чи вхід тільки по запрошенням?
  • Для мене Жадан і Соловій якось взагалі не дивно, бо ну вона виглядає так, ніби вийшла з його поезій.
  • Так. Якщо Жадан зміг - то я теж зможу в свої 30
  • Шок контент: Жадан просто людина, як і ми всі
  • Українці вчора: "Ми всі вмрьом". Українці сьогодні, коли прокинулися і не вмерли: "З ким є***ця Жадан?"
  • Дантес, Дорофєєва, Оксана Білозір і тепер Жадан?
  • Якщо Жадан все-таки зраджував дружині, то він у***ок
  • Тим часом Соловій та Жадан як дві дорослі самостійні людини
  • Чомусь я не здивована, що Жадан разом з Соловій гуляє, враховуючи, які про нього чутки ходять
  • Факт того, що Жадан розлучається через Личаківський суд міста Львова - то вже легендарно

Зауважимо, що ні Жадан, ні Соловій публічно ніколи не афішують своє особисте життя. Тому їхній роман - це всього лише здогадки і фантазії. Адже до цього, наприклад, Христині приписували роман зі Святославом Вакарчуком…

Раніше Жадан показував квартиру у Харкові, яку зруйнували окупанти.

Також ми писали, що у Христини Соловій сталося горе в сім'ї.

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