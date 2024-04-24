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Згода не потрібна. Коли роботодавець може самовільно перевести вас на іншу посаду

Що треба знати про нюанси роботи під час дії воєнного стану (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Під час дії воєнного стану роботодавцям надається право переводити працівників на іншу посаду за потреби.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чи можуть роботодавці це зробити самовільно навіть без згоди найманих людей.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Коли роботодавець може перевести працівника на іншу роботу без його згоди

Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" передбачає, що роботодавець має право перевести працівника без його згоди на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором.

Втім це можна зробити тільки у випадках, передбачених законом.

За яких умов можуть перевести працівника:

  • робота, на яку переводять, не протипоказана працівникові за станом здоров’я
  • переведення здійснюється виключно для виконання робіт, спрямованих на відвернення або ліквідацію наслідків бойових дій, а також інших обставин, що становлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей
  • працівника не переводять в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії (для такого переведення потрібна згода працівника)
  • оплата праці за нову роботу не може бути нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою

Які є інші нюанси роботи у воєнний час

Закон також передбачає, що працівнику роботодавець може відмовити у наданні відпустки під час дії воєнного часу.

Також тимчасово скасовуються усі державні вихідні, приватний роботодавець може самостійно вирішувати, чи виводити людей на роботу у ці дні.

Чоловіків призовного віку не приймуть на роботу без військово-облікового документа. 

Крім того, є перелік категорій громадян, яких не можуть звільнити під час дії військового стану. 

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