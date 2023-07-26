Боїтесь потрапити під скорочення під час війни? Ось кого точно не звільнять

Через воєнну агресію Росії багато українських компаній опинились на межі виживання. Роботодавці, аби "залишитись на плаву", змушені скорочувати штат. Втім є категорії працівників, які захищені від звільнення під час дії воєнного стану.

Про те, що треба знати про звільнення під час війни, пояснює бухгалтер Наталія Мороз.

Чи можна скорочувати штат під час війни

"Багато хто вважає, що під час воєнного стану не можна скорочувати штат і треба чекати закінчення війни. Але це помилкова думка, оскільки законодавство не містить жодних обмежень щодо скорочення штату на час дії воєнного стану", - пояснює експерт.

Особливості трудових відносин працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами, у період воєнного стану визначає Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Коли доцільно скорочувати штат:

при ліквідації підприємства - цю процедуру дозволено проводити під час дії воєнного стану

- цю процедуру дозволено проводити під час дії воєнного стану при реорганізації підприємства - тоді також за потреби можна скоротити штат

Роботодавець має повідомити працівників про майбутнє звільнення. Варто врахувати той факт, що це потрібно зробити не пізніше як за два місяці до скорочення.

"Якщо цього терміну не дотримано, то таке звільнення працівник може оскаржити в судовому порядку", - каже Мороз.

Кого не можна звільняти

Є категорія працівників, які законом захищені від звільнення за скороченням штатів. Перелік таких працівників зазначено в ст. 184 КЗпП, до них відносяться:

вагітні

неповнолітні

батьки, які самостійно виховують дітей

працівники, що перебувають на лікарняному тощо

При скороченні штату потрібно враховувати, що є також категорія працівників, що має певний пріоритет, аби залишитись на роботі.

"Воєнний стан не впливає на скорочення штату працівників, якщо є така проблема. Але потрібно детально аналізувати особові справи працівників, для того, щоб розуміти чи можна їх звільнити, а також детально вивчати процедуру скорочення штату працівників, яка передбачена КЗпП", - зазначила бухгалтер.