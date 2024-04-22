10 свіжих вакансій у Національній гвардії із зарплатами до 124 тис. грн

Щоб мати стабільну роботу та отримувати за це грошове забезпечення, можна підписати контракт в Національній гвардії України. Можна обрати вакансію, за яку будуть платити до 124 тис. грн на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook -сторінку Національної гвардії України.

У місті Львів у військову частину НГУ необхідний командир взводу.

Шукають військового, офіцера з вищою освітою та досвідом роботи (бажаний).

Заробітна плата 24 000 - 124 000 грн на місяць.

"Придатність до проходження військової служби. Військова служба у Національній гвардії України, військова частина 3002 м. Львів", - йдеться у повідомленні.

У місто Калинівка Вінницької області на військову службу у Національну гвардію Україну необхідний слюсар взводу забезпечення.

Шукають слюсара з середньо-спеціальною освітою за цим напрямком. Також необхідний досвід роботи.

Заробітна плата 21 000 - 121 000 грн.

Вакансія у військовій частині НГУ міста Нетішин, Хмельницька область.

Шукають людину з вищою освітою за фахом, досвід роботи обов'язковий.

Також повинна бути придатність до проходження військової служби.

Заробітна плата 33 000 - 133 000 грн.

Вакансія у місті Золочів Львівської області. Шукають військово з не обов'язковим досвідом роботи.

"Освіта повна загальна середня, досвід роботи необов'язковий. Придатність до проходження військової служби", - йдеться у вакансії.

Заробітна плата 21 000 - 121 000 грн.

Військова частина запрошує мотивованих та відповідальних спеціалістів на військову службу за контрактом та за призовом під час мобілізації до Об'єднаного вузла зв'язку військової частини 3077 НГУ (м. Вишгород), на посаду діловода.

Спеціаліст необхідний для забезпечення ефективності діяльності військових підрозділів.

Вік від 18 до 50 років, заробітна плата 22 000 - 25 000 грн.

Військова частина НГУ міста Вишгород Київської області запрошує на роботу водія.

В бригада "Буревій" (в/ч 3027) необхідні мотивовані та відповідальні спеціалісти на військову службу за контрактом.

Заробітна плата 25 000 - 125 000 грн.

У військову частину міста Калинівка шукають пожежника з вищою освітою, досвід роботи бажаний. Також повинна бути придатність до проходження військової служби.

Заробітна плата 23 000 - 123 000 грн.

Вакансія у військовій частині міста Золочів Львівської області.

Шукають військового сержанта з повною загальною середньою освітою.

Освіта повна загальна середня, досвід роботи необов'язковий.

Заробітна плата 22 000 - 122 000 грн.

Військова частина НГУ міста Золочів Львівської області шукає командира взводу.

"Військовий, офіцер. Освіта вища, досвід роботи бажаний. Придатність до проходження військової служби", - йдеться в описі вакансії.

Заробітна плата 24 000 - 124 000 грн.

Бригада "Буревій" (в/ч 3027) НГУ запрошує мотивованих та відповідальних спеціалістів на військову службу за контрактом та за призовом під час мобілізації на посаду гранатометника, для забезпечення ефективності діяльності військових підрозділів.

Заробітна плата 25 000 - 125 000 грн.