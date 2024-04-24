Согласие не нужно. Когда работодатель может самовольно перевести вас на другую должность

Когда работодатель может перевести работника на другую работу без его согласия

Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" предусматривает, что работодатель имеет право перевести работника без его согласия на другую работу, не оговоренную трудовым договором.

Но это можно сделать только в случаях, предусмотренных законом.

При каких условиях могут перевести работника:

работа, на которую переводят, не противопоказана работнику по состоянию здоровья

перевод осуществляется исключительно для выполнения работ, направленных на предотвращение или ликвидацию последствий боевых действий, а также других обстоятельств, представляющих или которые могут представлять угрозу жизни или нормальным жизненным условиям людей

работника не переводят в другую местность, на территории которой продолжаются активные боевые действия (для такого перевода требуется согласие работника)

оплата труда за новую работу не может быть ниже средней заработной платы по предварительной работе

Какие есть еще нюансы работы в военное время

Закон также предусматривает, что работнику работодатель может отказать в предоставлении отпуска во время военного времени.

Также временно отменяются все государственные выходные, частный работодатель может самостоятельно решать, выводить ли людей на работу в эти дни.

Мужчин призывного возраста не примут на работу без военно-учетного документа.

Кроме того, есть перечень категорий граждан, которые не могут уволить во время действия военного положения.