Согласие не нужно. Когда работодатель может самовольно перевести вас на другую должность

Во время действия военного положения работодателям предоставляется право переводить работников на другую должность при необходимости. Это могут сделать самовольно даже без согласия наемных людей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, могут ли работодатели это сделать самовольно даже без согласия наемных людей.
При написании материала использовались следующие источники: Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" предусматривает, что работодатель имеет право перевести работника без его согласия на другую работу, не оговоренную трудовым договором.
Но это можно сделать только в случаях, предусмотренных законом.
При каких условиях могут перевести работника:
Закон также предусматривает, что работнику работодатель может отказать в предоставлении отпуска во время военного времени.
Также временно отменяются все государственные выходные, частный работодатель может самостоятельно решать, выводить ли людей на работу в эти дни.
Мужчин призывного возраста не примут на работу без военно-учетного документа.
Кроме того, есть перечень категорий граждан, которые не могут уволить во время действия военного положения.
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