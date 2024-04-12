Українцям розповіли, які ІТ-спеціалісти потрібні у ЗСУ та як отримати роботу

Збройні сили України потребують у своїх лавах професіоналів з різних сфер. Зокрема - й ІТ-спеціалістів.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на LinkedIn консультанта з рекрутингу та кар'єрного розвитку Романа Кушнарьова розповідає, яку саме роботу в ЗСУ можуть знайти українські айтішники.

Потреба в яких спеціалістах існує

Роман Кушнарьов розповів, що якийсь час тому робив допис про пошук ІТ-фахівців до новоствореного технологічного підрозділу в ЗСУ (на прохання колеги, яка допомагає українській армії з рекрутингом).

"Тоді йшлося лише про тих, хто вже в армії, бо було важко контролювати процес мобілізації, щоб цивільні, які хотіли б долучитися, могли потрапити саме в цей підрозділ", - уточнив він.

Чоловік додав, що тепер вирішив створити допис для цивільних, які хотіли б вступити до лав ЗСУ й виконувати задачі по своєму профілю.

Згідно з інформацією рекрутера, нині у ЗСУ існує велика потреба в таких ІТ-спеціалістах:

Business Analysts

Data Engineers

ML Engineers

Embedded Engineers

Cyber Security Engineers

Project Managers

Product Managers

Основні вимоги, задачі та умови

Консультант розповів, що основні вимоги у подібних вакансіях - щонайменше три роки досвіду по одному із вказаних профілів.

При цьому основні задачі - робота над інформаційними системами для армії.

"Йдеться як про програмні продукти, так і апаратні рішення", - уточнив Кушнарьов.

Крім того, він опублікував основні умови такої роботи:

мобілізація до кінця воєнного стану

служба у місті Київ (варіанту працювати віддалено немає)

грошове забезпечення - відповідно до звання (без бойових надбавок та доплат)

Для мобілізації та отримання роботи необхідно пройти так званий рекрутерський прискрін, загальне технічне, а також проектне інтерв'ю.

"Мобілізуватися можуть і чоловіки, і жінки", - уточнив Роман.

Він додав, що зацікавлені особи можуть писати йому у приватні повідомлення.

"Майте на увазі - зацікавленість у цій можливості не означає автоматичної мобілізації", - підсумував чоловік.