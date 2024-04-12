Українцям розповіли, які ІТ-спеціалісти потрібні у ЗСУ та як отримати роботу
Збройні сили України потребують у своїх лавах професіоналів з різних сфер. Зокрема - й ІТ-спеціалістів.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на LinkedIn консультанта з рекрутингу та кар'єрного розвитку Романа Кушнарьова розповідає, яку саме роботу в ЗСУ можуть знайти українські айтішники.
Потреба в яких спеціалістах існує
Роман Кушнарьов розповів, що якийсь час тому робив допис про пошук ІТ-фахівців до новоствореного технологічного підрозділу в ЗСУ (на прохання колеги, яка допомагає українській армії з рекрутингом).
"Тоді йшлося лише про тих, хто вже в армії, бо було важко контролювати процес мобілізації, щоб цивільні, які хотіли б долучитися, могли потрапити саме в цей підрозділ", - уточнив він.
Чоловік додав, що тепер вирішив створити допис для цивільних, які хотіли б вступити до лав ЗСУ й виконувати задачі по своєму профілю.
Згідно з інформацією рекрутера, нині у ЗСУ існує велика потреба в таких ІТ-спеціалістах:
- Business Analysts
- Data Engineers
- ML Engineers
- Embedded Engineers
- Cyber Security Engineers
- Project Managers
- Product Managers
Основні вимоги, задачі та умови
Консультант розповів, що основні вимоги у подібних вакансіях - щонайменше три роки досвіду по одному із вказаних профілів.
При цьому основні задачі - робота над інформаційними системами для армії.
"Йдеться як про програмні продукти, так і апаратні рішення", - уточнив Кушнарьов.
Крім того, він опублікував основні умови такої роботи:
- мобілізація до кінця воєнного стану
- служба у місті Київ (варіанту працювати віддалено немає)
- грошове забезпечення - відповідно до звання (без бойових надбавок та доплат)
Для мобілізації та отримання роботи необхідно пройти так званий рекрутерський прискрін, загальне технічне, а також проектне інтерв'ю.
"Мобілізуватися можуть і чоловіки, і жінки", - уточнив Роман.
Він додав, що зацікавлені особи можуть писати йому у приватні повідомлення.
"Майте на увазі - зацікавленість у цій можливості не означає автоматичної мобілізації", - підсумував чоловік.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як роботодавці мотивують українських айтівців залишатися в компанії.
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