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Землю накроют волны магнитных бурь: когда ждать ударов

STYLERЖизнь    02.03.2020 - 08:17
Землю накроют волны магнитных бурь: когда ждать ударов
Магнитные бури (коллаж: РБК-Украина)

Магнитные бури могут вызывать недомогание даже у полностью здоровых людей

Магнитные бури в марте 2020 будут накрывать Землю двумя волнами. Ученые назвали даты ближайших метеоколебаний. Кому стоит в эти дни внимательнее следить за своим здоровьем, и как приготовиться к метеоударам - в материале Styler.

Под магнитной (геомагнитной) бурей исследователи называют возмущение геомагнитного поля Земли. Такие сбои вызывает поступление в окрестности нашей планеты потоков солнечного ветра и взаимодействие их с магнитосферой Земли.

Когда ждать метеоударов

Данные Физического института имени Лебедева (ФИАН) говорят о том, что ближайшего удара стоит ждать уже 4 и 5 марта, далее магнитосфера будет спокойной, вплоть до 19 числа. В этот день придет новая волна магнитных бурь.

Землю накроют волны магнитных бурь: когда ждать ударов

Магнитные бури в марте (фото: ФИАН)

Кто подвержен влиянию магнитных бурь, и как уберечь себя

Исследователи считают, что наиболее чувствительны к возбуждению магнитосферы метеозависимые люди, гипертоники, люди, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами, психоэмоционально нестабильные люди. Но и у полностью здоровых людей может меняться настроение, резко разболеться голова.

В период метеоударов многие люди испытывают беспричинную усталость вялость, головные боли, боли в местах старых травм, скачет давление, ноет сердце.

Медики советуют в эти дни избегать стрессовых ситуаций, высыпаться, не перегружать себя физически и эмоционально. Стоит отказаться от алкоголя и поменьше пить кофе и других бодрящих напитков.

Ранее мы писали, что астрономы открыли во Вселенной новую планету, пригодную для существования на ней жизни, похожей на земную.

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