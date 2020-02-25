Эти вещи строго запрещено хранить в кошельке: денег там не будет

Что нельзя хранить в кошельке (фото: pixabay.com)

Некоторые вещи в кошельке могут отпугивать из него деньги

Некоторые вещи категорически запрещено хранить в кошельке, ведь они способны отпугивать деньги. Почему нужно внимательнее отнестись к содержимому хранилища купюр и банковских карт - в материале Styler.

Что нельзя хранить в кошельке

Фотографии родных

Биоэнергетики считают, что деньги любят внимание, поэтому именно они должны быть на первом месте в вашем кошельке. А фотографии нужно хранить в альбомах.

Чеки магазинов

Нельзя держать рядом с купюрами и банковскими картами символы ваших трат. Деньги этого не терпят.

Фантики, визитки и билетики

Прошлогодние билеты в кино, ненужные визитки, фантики могут вызывать у вас умиление и приятные воспоминания, но не рядом с деньгами. Специалисты советуют избавиться от всего лишнего, либо завести для этих мелочей отдельный органайзер.

Кошелек не терпит пустоты

Пустота - не самое лучшее содержимое вашего кошелька. Даже если вы на мели, в кошельке должна быть хотя бы одна купюра.

Золотистый цвет идеально подходит для кошелька (фото: pixabay.com)

Проявите к деньгам уважение

Деньги в кошельке любят не только внимание к себе, но и порядок. Скомканные бумажки, перемешанные купюры разного номинала - к оттоку денег из ваших активов.

Складывайте правильно

Наличные нужно складывать одной стороной и сортировать их по достоинству - от крупных к мелким. Пятисотка рядом с десяткой - не очень хорошая идея. К тому же при расчете купюры можно перепутать.

Не гните банкноты

Купюры нельзя сгибать пополам, скручивать в трубочки, комкать. Деньги нужно держать в ровном расправленном состоянии. Небрежное и неуважительное отношение к купюрам только отпугнет их от вас.

Складывать нужно правильно

Купюры нужно складывать лицевой стороной наружу, а оборотной внутрь, иначе, по примете, деньги будут от вас "убегать".

Как привлечь в кошелек деньги

Деньги нельзя держать на "голодном пайке". По некоторым поверьям, кусочек высушенного черного хлеба обязательно привлечет вам удачу. В восточных странах в бумажнике носят кусочек корицы или немного бобов.

Имеет значение и цвет кошелька - идеальными являются черный, коричневый, красный, желтый, серый, золотистый. А вот холодные оттенки зеленого и голубого ассоциируются с водой, а значит, и деньги смогут легко "утечь" из вашего кошелька.

И напоследок напомним, что в кошельке нельзя хранить пин-коды от ваших банковских карт, пароли для входов в разные приложения, особенно связанные с вашими деньгами. Не рекомендуется также держать все банковские карты вместе - при краже или утере кошелька, вы лишитесь сразу всех источников денег.

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