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Землю накриють хвилі магнітних бур: коли чекати ударів

STYLERЖиття    02.03.2020 - 08:17
Землю накриють хвилі магнітних бур: коли чекати ударів
Магнітні бурі (колаж: РБК-Україна)

Магнітні бурі можуть викликати нездужання навіть у цілком здорових людей

Магнітні бурі у березні 2020 будуть накривати Землю двома хвилями. Вчені назвали дати найближчих метеоколивань. Кому варто в ці дні уважніше стежити за своїм здоров'ям, і як приготуватися до метеоударів - у матеріалі Styler.

Під магнітною (геомагнітною) бурею дослідники називають обурення геомагнітного поля Землі. Такі збої викликає надходження в околиці нашої планети потоків сонячного вітру і взаємодія їх з магнітосферою Землі.

Коли чекати метеоударів

Дані Фізичного інституту імені Лебедєва (ФІАН) говорять про те, що найближчого удару варто чекати вже 4 та 5 березня, далі магнітосфера буде спокійною, аж до 19 числа. В цей день прийде нова хвиля магнітних бур.

Землю накриють хвилі магнітних бур: коли чекати ударів

Магнітні бурі у березні (фото: ФІАН)

Хто схильний до впливу магнітних бур, та як вберегти себе

Дослідники вважають, що найбільш чутливі до порушення магнітосфери метеозалежні люди, гіпертоніки, люди, у яких є проблеми з серцем і судинами, психоемоціонально нестабільні люди. Але й у цілком здорових людей може змінюватися настрій, різко розболітися голова.

У період метеоударов багато людей відчувають безпричинну утому, млявість, головні болі, болі в місцях старих травм, скаче тиск, ниє серце.

Медики радять у ці дні уникати стресових ситуацій, висипатися, не перевантажувати себе фізично й емоційно. Варто відмовитися від алкоголю і менше пити кави та інших напої, що бадьорять

Раніше ми писали, що астрономи відкрили у Всесвіті нову планету, придатну для існування на ній життя, схожого на земне.

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