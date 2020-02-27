Ученые обнаружили новую планету, на которой можно жить

Ученые открыли новую экзопланету (коллаж: РБК-Украина)

Новая экзопланета имеет пригодные для жизни условия

Новая планета, на которой есть все условия для существования на ней жизни земного типа, была обнаружена в просторах Вселенной. К такому выводу пришли астрономы США после всестороннего анализа космического объекта под названием K2-18b.

Статья с выводами ученых была опубликована в американском научном издании Astrophysical Journal Letters.

Экзопланету (находящиеся вне Солнечной системы. - Ред.) K2-18b выявили еще в 2015 году. Она находится на расстоянии 124 световых лет от Земли.

Сообщается, что радиус и масса открытой экзопланеты в несколько раз больше, чем у Земли. Ученые выяснили, что в атмосфере этого космического объекта присутствует достаточное количество водяного пара. Именно это открытие стало первым в истории, когда ученые сумели найти экзопланету с водной атмосферой, которая находится в зоне обитаемости.

Исследователи отмечают, что водяной пар в атмосфере был обнаружен и у ряда других планет. Но это вовсе не означает, что на поверхности существуют пригодные для жизни условия. Но на K2-18b могут быть атмосферные условия, которые позволяют переходить воде из состояния пара в жидкое состояние.

Ранее мы писали, что астрономы обнаружили в космосе необычный астероид, который стал небольшим спутником Земли - мини-Луной.