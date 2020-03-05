Землю накроют мощнейшие магнитные бури: когда ждать ударов

Магнитные бури в марте 2020 будут довольно сильными. Кому стоит в эти дни внимательнее следить за своим здоровьем, и как приготовиться к метеоударам - в материале Styler.

Ученые из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН уточнили новый график магнитных бурь на март 2020 года, в нем есть хорошие и плохие новости. Позитивная весть состоит в том, что буря, намеченная на 4-5 марта не коснется Земли. Природа решила иначе, в этот день степень возмущения магнитосферы будет лишь на одну ступень выше, чем естественный фон. К слову, это продлится совсем недолго.

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На этом хорошие новости заканчиваются и начинаются неприятные известия. В последней декаде марта произойдет мощный магнитный шторм, также буря 19 марта будет иметь нешуточную силу.

Кто подвержен влиянию магнитных бурь, и как уберечь себя

Ученые считают, что наиболее чувствительны к возбуждению магнитосферы метеозависимые люди, гипертоники, люди, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами, психоэмоционально нестабильные люди. Но и у полностью здоровых людей может меняться настроение, резко разболеться голова.

В период метеоударов многие люди испытывают беспричинную усталость вялость, головные боли, боли в местах старых травм, скачет давление, ноет сердце.

В дни метеоударов избегайте стрессовых ситуаций, высыпайтесь, не перегружайте себя физически и эмоционально. Стоит отказаться от алкоголя и поменьше пить кофе и других бодрящих напитков.

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