Землю накриють потужні магнітні бурі: коли чекати ударів

Магнітні бурі у березні 2020 будуть досить сильними. Кому варто в ці дні уважніше стежити за своїм здоров'ям, і як приготуватися до метеоударів - в матеріалі Styler.

Вчені з лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН уточнили новий графік магнітних бур на березень 2020 року, в ньому є хороші і погані новини. Позитивна звістка полягає в тому, що буря, запланована на 4-5 березня не торкнеться Землі. Природа вирішила інакше, в цей день ступінь обурення магнітосфери буде лише на одну сходинку вище, ніж природний фон. До речі, це триватиме зовсім недовго.

Ці речі суворо заборонено зберігати в гаманці: грошей там не буде

На цьому хороші новини закінчуються і починаються неприємні звістки. В останній декаді березня відбудеться потужний магнітний шторм, також буря 19 березня буде мати неабияку силу.

Хто схильний до впливу магнітних бур, та як вберегти себе

Вчені вважають, що найбільш чутливі до порушення магнітосфери метеозалежні люди, гіпертоніки, люди, у яких є проблеми з серцем і судинами, психоемоціонально нестабільні люди. Але і у цілком здорових людей може змінюватися настрій, різко розболітися голова.

У період метеоударів багато людей відчувають безпричинну утому, млявість, головні болі, болі в місцях старих травм, скаче тиск, ниє серце.

У дні метеоударів уникайте стресових ситуацій, висипайтеся, не перевантажуйте себе фізично і емоційно. Варто відмовитися від алкоголю і трохи менше пити кави та інших напоїв, які бадьорять.

Раніше ми писали, що астрономи відкрили у Всесвіті нову планету, придатну для існування на ній життя, схожою на земну.